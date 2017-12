Litoralul românesc, invadat de polonezi?

23:19:25 / 07 Martie 2017

polonezii,mai baieti sunt cu zeci de ani inaintea noastra

in orice domeniu privind absorbtia de bani europeni.asa ca,daca nu ne-a placut cum arata Romania pe timpul lui Ceausescu(senzational cred eu d.p.d.v a ordinei, curateniei,locuri de munca,etc.)acum vine momentul sa-i pupam in cur pe toti indivizii dubiosi care ne mai pot da ceva banuti,ca Romania nu mai produce nimic!nimica!iar betivii europei care sunt polonezii,ne dau lectii si vor veni iar la bisnita in Romania ca pe vremuri.De,istoria se repeta!Hai,pupati in cur p.s.d-ul repejor aia care-ati votat partidul asta de delicventi!