Litoralul românesc, promovat pe piaţa austriacă

Neckermann va extinde din acest an promovarea vacanţelor în România şi pe piaţa austriacă şi va introduce în oferte şi circuite Dracula, alături de sejururile pe litoral, a declarat Gheorghe Mărginean, directorul agenţiei Karpaten Turism, reprezentantul Neckermann în România. "Din acest an, ofertele Neckermann pentru România vor fi promovate şi pe piaţa austriacă. Austriecii puteau cumpăra şi până acum pachete prin Neckermann în România, dar din acest an se va intra mai puternic pe această piaţă", a spus Mărginean. El a afirmat că Neckermann vinde acum în Germania, Elveţia, Olanda şi Austria trei tipuri de vacanţe în România: sejururi pe litoral, city break-uri şi circuite culturale. Dintre acestea, litoralul ocupă aproape 90% din totalul vânzărilor. "La litoral ne batem cu bulgarii, care au preţuri mai mici şi servicii mai bune. De exemplu, un sejur la un hotel românesc all inclusive de patru stele de pe litoral este cu cel puţin 25-30% mai scump în extrasezon decât unul din Bulgaria, în condiţiile în care serviciile din ţara vecină sunt mult mai bune. Din acest motiv, la bulgari este plin de străini în extrasezon la mare, spre deosebire de ceea ce se întâmplă la noi. Neckermann nu va renunţa să vândă litoralul românesc, însă vrea să diversifice oferta pentru România şi din acest an introduce şi circuite Dracula, care includ obiective turistice din Transilvania şi Bucureşti", a adăugat Mărginean. Anul trecut au ajuns în România peste 7.200 de turişti prin Neckermann, faţă de 5.600 în 2012. Pentru anul în curs, reprezentanţii companiei estimează o creştere de 10-15%. În medie, un turist străin care ajunge prin Neckermann în România plăteşte pentru o vacanţă între 800 şi 1.600 de euro, incluzând transportul cu avionul, cazarea la hoteluri de patru stele şi masa. Neckermann Reisen este o marcă înregistrată a Thomas Cook şi al doilea mare tour-operator din Germania.