Litoralul se promovează la Londra! Infotripuri pentru britanici

Delegația Asociației Litoral - Delta Dunării (ALDD) participă în perioada 4 - 7 februarie la târgul internațional de turism de la Londra, ”Destinations: The Holiday & Travel Show”, în standul Autorității Naționale pentru Turism (ANT), pentru a promova Mamaia, litoralul românesc și Delta Dunării. Astfel, filmul oficial de promovare a staţiunii Mamaia rulează pe ecranele din standul României, pe întreaga durată a târgului, iar vizitatorilor la standul României le sunt puse la dispoziţie materiale de promovare în limba engleză. ”Strategia Mamaia Style se bazează pe menținerea interesului crescut al turiștilor români față de destinația noastră, dar și pe creșterea numărului de turiști străini pe litoral și în Delta Dunării. Ca atare, ne concentrăm acțiunile și bugetele pe piețele de pe care am reușit să atragem zboruri către Constanța, iar Marea Britanie intră între aceste piețe strategice pentru noi”, a declarat președintele ALDD, Corina Martin. Aceasta a explicat că, încă de astă-vară, ALDD lucrează la un proiect de promovare a stațiunii Mamaia pe piața Marii Britanii, fiind în discuții cu firme britanice organizatoare de evenimente. ”Ne propunem să promovăm Mamaia ca locație pentru evenimentele lor. Anunțăm astăzi primul rezultat concret în acest proiect. În luna iunie, ALDD va aduce, în premieră, agenți de turism și organizatori de evenimente britanici în Infotrip în Mamaia, pe litoral și în Delta Dunării. În premieră, organizăm împreună cu ei o sesiune de networking, care îi va aduce pe invitații noștri față în față cu cei mai importanți furnizori de servicii turistice de pe litoral: hotelieri, agenții de turism, transportatori, organizatori de evenimente etc.”, a afirmat Martin. Mai mult decât atât, Asociațiile de Promovare Litoral - Delta Dunării și București susțin împreună una din componentele proiectului „Descoperă România” al Federației FAPT, care se adresează pieței britanice de organizatori de evenimente. Mamaia și București vor intra astfel în ofertele companiilor specializate în evenimente ca „reccomended locations” (locații recomandate) pentru evenimente muzicale, teambuilding-uri, petreceri de burlaci, evenimente corporate etc. Proiectul este susținut și finanțat din Taxa de Promovare Mamaia, a mai anunțat Martin.

ANT VA PARTICIPA LA TÂRGUL DE TURISM DIN ISRAEL Peste 20 de companii românești vor expune, în perioada 9 - 10 februarie 2016, în standul României de la Târgul Internațional de Turism pentru Piața Mediteraneeană (IMTM) din Israel, potrivit ANT. Israelul se află pe locul 2 în topul țărilor care generează turiști pentru România, în 2015 numărul acestora crescând la 219.307, conform datelor prezentate de Institutul Național de Statistică. Cei mai mulți, respectiv 160.590 de turiști israelieni, s-au cazat în București și în marile orașe reședință de județ, 4.892 pe litoral și 4.494 în Delta Dunării. ”Standul României de la ediția din acest an este unul dintre cele mai extinse standuri naționale din cadrul târgului, având o suprafață de 100 mp. În cadrul acestuia, vor expune peste 22 de companii românești, printre care asociații de promovare, consilii județene, companii aeriene, hoteluri care activează pe piața turistică din Romania”, spun reprezentanții ANT. Pe toata durata evenimentului, în standul României din Tel Aviv vor fi prezentate meșteșuguri din zona Târgu Jiu și va fi promovată muzica populară specifică zonei Valea Prahovei. În ultima zi a târgului, la standul României se va organiza o tombolă pentru toți vizitatorii Târgului IMTM, având ca premiu un city break pe Valea Prahovei.