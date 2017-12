Liv Tyler nu se mai cramponează de siluetă

De cînd a devenit mamă, actriţa de 29 de ani a uitat de vremurile în care îşi cîştiga existenţa ca fotomodel. Nu numai că maternitatea i-a deschis ochii asupra lucrurilor cu adevărat importante în viaţă, dar i-a oferit mai multă siguranţă cu privire la propriile forţe. De la vîrsta de 14 ani a tot început să se preocupe de păstrarea unei greutăţi pe placul creatorilor şi fotografilor de modă. Încet, încet actoria i-a lărgit universul profesional, dar abia după venirea pe lume a fiului său, Milo, acum în vîrstă de doi ani, Liv Tyler a renunţat să se înfometeze. "După ce am născut, nu am mai vrut să mă gîndesc numai la mine sau să mă simt nesigură cu privire la cariera mea; am vrut să mă gîndesc numai la copilul meu. Aşa dietele au încetat să mă mai preocupe", a declarat actriţa, care în prezent afişează forme cu cel puţin cinci kilograme în plus. E drept, că nu a vrut nici să pară neîngrijită şi tot a mai renunţat la alte cîteva kilograme pentru a face faţă rolului din thrillerul "The Strangers", ale cărui filmări tocmai s-au încheiat în Carolina de Sud.

Actriţa căsătorită cu rocker-ul Royston Langdon, de 34 de ani, s-a alăturat dezbaterii înfocate pro şi contra manechinelor slăbănoage. "Cred cu tărie că fetele arată acum mult mai slabe. Sînt prietenă cu Helena Christensen şi Linda Evangelista şi îmi aduc aminte că Linda îmi spunea că pe vremea în care ea era fotomodel profesionist, în anii '90, rochiile de paradă aveau mărimi între 6 şi 8. Acum, o astfel de rochie ajunge la mărimea 0 sau 2. Este alarmant. Este prea multă presiune aspura fotomodelelor Şi nu este un lcuru sănătos", a declarat Liv Tyler, care s-a referit la sistemul american de măsuri pentru haine. În Europa, cel mai probabil acestea ar varia între 25 şi 35.