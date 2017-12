Livadă pentru elevii Şcolii „Ion Borcea”

Programele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) prind viaţă şi în comuna Agigea. La iniţiativa preşedintelui CJC, Nicuşor Daniel Constantinescu, elevii Şcolii „Ion Borcea” din localitate au propria livadă şi în fiecare an vor putea să mănânce produse româneşti fără a se mai îndoi de calitatea fructelor consumate. Duminică, preşedintele CJC împreună cu primarul comunei Agigea, Cristian Cârjaliu, au vizitat livada pentru a constata evoluţia pomilor fructiferi. „Avem aprox. 450 de pomi fructiferi de diverse specii: cais, vişin, cireş, păr, măr şi îcâţiva pruni. Acum încercăm să-i regenerăm pentru că am mai avut pierderi, cam 5-6% în fiecare an. Şi anul trecut a fost greu, dar eu zic că acum suntem în parametri normali. Săptămâna viitoare avem programată o stropire şi o reînlocuire a pomilor care s-au pierdut iarna trecută. Cred că la anul o să mâncăm fructe din această livadă”, a declarat primarul din Agigea.