Live Nation pierde 19 milioane de dolari

În urma deciziei trupei irlandeze U2 de a vinde acţiunile deţinute în cadrul companiei, Live Nation Inc. va pierde aproximativ 19 milioane de dolari. Publicaţia ”The Wall Street Journal”, care citează rapoartele oficiale şi apropiaţi ai trupei, informează că Live Nation a garantat trupei U2 faptul că va primi 25 de milioane de dolari pentru cele 1,6 milioane de acţiuni deţinute în companie, ca urmare a contractului pe 12 ani încheiat în luna martie, între cele două părţi. Însă, miercuri, la bursa de la New York, valoarea unei acţiuni Live Nation a scăzut la 3,91 dolari, ceea ce înseamnă că valoarea de piaţă a întregului pachet de acţiuni al trupei U2 a fost de numai 6,3 milioane de dolari. În aprilie, Madonna va putea să-şi vîndă acţiunile în valoare de 25 de milioane de dolari pe care le are la Live Nation, conform termenilor din contract, chiar dacă valoarea de piaţă a acestora a scăzut cu 83% faţă de momentul în care a fost încheiată înţelegerea, în octombrie 2007.

Madonna şi U2 sînt singurele contracte care conţin această clauză privind vînzarea acţiunilor. Contractul cu Madonna este cel mai profitabil şi se va încerca capitalizarea a cît mai mulţi bani din investiţiile de anul viitor. Live Nation este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente artistice din lume şi a semnat un contract pe 12 ani cu trupa U2, în luna martie 2008, în urma căruia se va ocupa de turneele formaţiei irlandeze şi de drepturile de comercializare, digitale şi de promovare.