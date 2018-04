Liverpool - Roma, primul duel pentru finala Ligii Campionilor

Manşa tur a semifinalelor UEFA Champions League începe marţi seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV, Telekom Sport 1 şi Look TV), cu duelul FC Liverpool - AS Roma. În meciul de pe „Anfield Road”, principalul pericol pentru AS Roma va fi egipteanul Mohamed Salah, fostul jucător al formaţiei italiene în perioada 2015-2017, care are un sezon foarte bun în tricoul „cormoranilor”.

Echipele probabile - FC Liverpool (antrenor Jürgen Klopp): Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner - M. Salah, Firmino, Mané; AS Roma (antrenor Eusebio Di Francesco): Alisson Becker - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - De Rossi, Strootman, Nainggolan - Perotti, Džeko, Ünder.

În 1984, în finala Cupei Campionilor Europeni, FC Liverpool a cucerit trofeul chiar la Roma, după executarea loviturilor de departajare.

Miercuri seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV, Telekom Sport 1 şi Look TV), la Munchen, se va disputa şi prima manşă a confruntării dintre Bayern Munchen şi Real Madrid, deţinătoarea trofeului.