Liverpool, eliminată de Basel din Liga Campionilor

Liga Campionilor la fotbal și-a desemnat, aseară, ultimele echipe calificate în optimile de finală ale competiției din Grupele A, B și C. În Grupa D, Borussia Dortmund și Arsenal Londra erau deja calificate. Alături de Atletico Madrid, Real Madrid și Bayer Leverkusen, au mai obținut biletele pentru optimile UCL formațiile Juventus Torino, FC Basel şi AS Monaco. Echipele Olympiacos Pireu, FC Liverpool, Zenit St. Petersburg şi Anderlecht Bruxelles vor continua parcursul european în acest sezon în UEFA Europa League.

Rezultate - GRUPA A: Olympiacos Pireu - Malmo FF 4-2, Juventus Torino - Atletico Madrid 0-0. Clasament: 1. ATLETICO 13p, 2. JUVENTUS 10p, 3. Olympiacos 9p, 4. Malmo 3p.

GRUPA B: FC Liverpool - FC Basel 1-1, Real Madrid - Ludogorets Razgrad 4-0. Clasament: 1. REAL MADRID 18p, 2. FC BASEL 7p, 3. FC Liverpool 5p, 4. Ludogorets 4p.

GRUPA C: AS Monaco - Zenit St. Petersburg 2-0, Benfica Lisabona - Bayer Leverkusen 0-0. Clasament: 1. AS MONACO 11p, 2. BAYER 10p, 3. Zenit 7p, 4. Benfica 5p.

GRUPA D: Galatasaray Istanbul - Arsenal Londra 1-4, Borussia Dortmund - Anderlecht Bruxelles 1-1. Clasament: 1. BORUSSIA 13p, 2. ARSENAL 13p, 3. Anderlecht 6p, 4. Galatasaray 1p.