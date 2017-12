Liviu Dragnea anunță mărirea salariilor primarilor

18:17:13 / 20 Februarie 2017

saracii de ei

aia care au de la 100 de hectare in sus paman(cumparat cica din munca cinstita),care pacalesc si duc de nas oamenii,care isi cumpara anual masini+apartamente+se scalda in lux.saracutii de ei,sunt defavorizati,dar ati vazut ce grad de saracie crunta este prin satele din Dobrogea?oare cum o fi in Teleorman?pai sa le marim salariile,dar pe criterii de competenta,pe rezultate vizibile pentru comunitatile pe care le pastoresc,tovarase Liviu!nu procentual cu voturile aduse sultanatului unde conduceti discretionar!