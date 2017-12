Liviu Dragnea anunţă o analiză săptămânală a activităţii Guvernului României

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunţat, la România TV, ca va avea loc o analiză săptămânală a activităţii guvernului, aceasta urmând să se desfăşoare 'între colegi', nu în sistem de 'inchiziţie, cu testul grilă în mână', relatează Agerpres. Dragnea a precizat că luni, la şedinţa coaliţiei, 'se va întâmpla ceea ce spera să se întâmple', ceea ce se stabilise şi cu primul guvern. Liviu Dragnea: 'Mâine va fi prima întâlnire importantă cu guvernul, pe care o aşteptam de 6 luni de zile, un premier bine aplicat, organizat, ordonat, care vine şi ne prezintă ceea ce a prezentat deja - raportul de activitate din prima săptămână, spunând ceea ce va face în următoarea săptămână şi cum are de gând să abordeze discuţiile cu preşedintele Comisiei Europene, care este sprijinul de care are nevoie din partea coaliţiei. (...) Eu am spus în mai multe rânduri, numai că fiecare prelua ce vroia şi rostogolea ceea ce vroia la televizor. Ideea e că nu faci o evaluare la partid, nu partidul face evaluarea, evaluarea o face Guvernul. Şi Mihai Tudose e un om pe care îl apreciez foarte mult (...) şi care munceşte foarte mult. În fiecare luni, poate că în această vacanţă de vară n-o să fie în fiecare luni, guvernul vine şi prezintă coaliţiei ceea ce a făcut în săptămâna precedentă, ce urmează să facă în săptămâna următoare. Aşa se va întâmpla. Nu suntem ca o comisie, ca nişte inchizitori sau ca o comisie de examen, fiecare stăm cu ochelarii pe nas, cu cotiere şi cu testul grilă, suntem nişte colegi'. El a mai spus că întâlnirile cu coaliţia de guvernare sunt necesare, pentru că împreună s-au câştigat alegerile: “Decizia de schimbare a Guvernului a fost una bună şi ne dă speranţa că actul de guvernare va reveni în matca lui”.