Liviu Dragnea: „Regionalizarea nu se va face pe criterii politice“

Vicepremierul Liviu Dragnea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a dat asigurări că procesul de regionalizare a României nu se va face pe criterii politice. El a declarat, luni, că regionalizarea „nu este un proiect pentru PSD sau pentru USL“, ci este „un proiect de ţară pentru România“. Potrivit acestuia, „viitoarea configuraţie a regiunilor va fi dată de o analiză complexă, profundă, la care se lucrează foarte puternic“. „La ministerul pe care îl conduc, s-a constituit un grup format din academicieni, doctori, experţi, plus aleşi locali, parlamentari, societate civilă. Analiza este aproape gata, iar desenul regiunilor va fi dat de această analiză“, a adăugat vicepremierul. Liviu Dragnea a spus că, din punctul de vedere al Guvernului, regionalizarea are două obiective majore: de „a determina dezvoltarea echilibrată a României“ şi pentru ca „viaţa românilor să fie mai bună“. Totodată, Dragnea a precizat că procesul de regionalizare nu va concentra puterea administrativă dintr-o regiune într-un singur judeţ şi că instituţiile regionale vor avea sedii în fiecare judeţ. „Trebuie să se detensioneze discuţiile pe această temă. Va fi sediul administrativ undeva, alt judeţ va avea Direcţia regională de finanţe, altul va avea Direcţia regională de mediu, în aşa fel încât din toată regiunea fiecare comunitate din fiecare judeţ să simtă că are acces la beneficiile regionalizării“, a afirmat Dragnea. Potrivit acestuia, regiunile vor fi „un nivel intermediar aşezat la distanţa optimă“ între Guvern şi comunităţile locale, ele având posibilitatea de a derula proiecte de dezvoltare de anvergură zonale.