Liviu Dragnea se gândește să nu mai candideze pentru un nou mandat de parlamentar

Preşedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Sângeorz-Băi, că se gândeşte dacă va mai candida pentru un nou mandat în Parlamentul României, precizând că "să fii deputat este o muncă foarte uşoară", iar el "a fost învăţat cu munca".

"Ca deputat este o muncă foarte uşoară. Te duci luni după-amiază şi pleci miercuri după-amiază. Eu sunt la primul mandat de parlamentar, nu ştiu dacă o să mai vreau vreunul pentru că eu am fost învăţat cu munca de mic şi te plictiseşti acolo. Adică să nu faci nimic decât să ridici mâna. Sigur, glumesc...", le-a spus Liviu Dragnea.

Liderul PSD a precizat că a muncit de mic, acesta fiind şi secretul reuşitelor sale în cei 20 de ani de administraţie.

„Sunt un copil născut la sat, crescut la sat, muncit, ajuns apoi într-un orăşel ca şi Sângeorz-Băi unde am făcut şcoala. Am ajuns consilier local, judeţean, prefect, preşedinte de consiliu judeţean, ministru şi vicepriministru. Ce am înţeles în toată această activitate publică, de peste 20 de ani, că cei de la Bucureşti şi nu mă refer la cetăţenii, ci şefii de la Bucureşti ca să spunem aşa, niciodată nu s-au gândit că în satele şi oraşele mici din România trăiesc tot oameni şi, culmea ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca şi cei care cresc în oraşele mari", a mai spus Liviu Dragnea.