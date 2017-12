Liviu Dragnea: Ştiam că Iohannis vrea referendum

10:45:16 / 24 Ianuarie 2017

Da, Pastramioara, am citit, tu?

Despre ce articole doresti sa vorbim? Sa vedem: "(2) Grațierea este condiționată de achitarea despăgubirilor la care persoana condamnată a fost obligată prin hotărâre judecătorească definitivă, în termen de 1 an de la punerea în libertate." ok, si ce zice mai departe? pai cam asa: " Pevederile alin. (2) nu se aplică condamnaților pentru care se grațiază potrivit art. 2 lit. a) și b)" adica "a persoanelor care au împlinit vârsta de 60 ani, femeilor însărcinate (gravide) sau persoanelor care au întreţinere minori cu vârsta de până la 5 ani" ... ca un rezumat scurt, personelor peste 60 ani li se injumatateste pedeapsa si nu platesc prejudiciul ... vrei sa continuam? ok ..."Art. 1 (1) Se graţiază în întregime pedepsele cu închisoare de până la 5 ani inclusiv precum și pedepsele cu amendă aplicate de instanţa de judecată." dupa care se spune ca "(4) Nu beneficiază de prevederile art.1 cei care au săvârşit următoarele infracţiuni" si urmeaza o lista mare de infractiuni INSA NU SE FACE NICIO REFERIRE la cei carora li se reduce pedeapsa la jumatate pentru ca au varsta de 60 de ani si practic eu inteleg ca pentru ei nu conteaza fapta comisa ... Pastramioara, eu nu sunt jurist, este foarte posibil sa nu inteleg foarte bine ce scrie acolo insa tocmai din acest motiv guvernul dracnea trebuia sa iasa cu acest proiect in dezbatere publica si nu sa aleaga calea adoptarii pe sest si in regim de urgenta ... CARE ERA URGENTA ACESTEI HOTARARI? imi poti raspunde, pastramioara?