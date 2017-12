Liviu Manolache, Ileana Şipoteanu şi Maria Nestor, premiaţi pentru întreaga activitate artistică

“Teatrul este blestem şi bucurie, talent şi pasiune, o meserie în slujba spectatorilor“. O spune un om pentru care teatrul a însemnat viaţă, magie, provocare, a trăit şi a respirat doar pentru public. A cunoscut gloria ca actor, însă după o viaţă trăită la înălţime, teatrul continuă să îl fascineze ca la început. Este actorul iubit de constănţeni, omul care a dat totul pe scenă şi în afara lui. Aproape că este imposibil să nu-l remarci prin distincţia sa. Pentru actorul Liviu Manolache, cei 25 de ani de teatru au trecut mai repede decît şi-a imaginat, însă fidelitatea sa faţă de acesta i-a permis să joace în zeci de roluri memorabile. Această toamnă i-a adus prin premiera spectacolului “Paparudele”, în care este regizor, compozitor şi interpret, o nouă provocare pe care Liviu Manolache nu a putut să o refuze. “Am iubit de la bun început teatrul, iar dacă ar fi să o iau de la început, aş apuca-o pe acelaşi drum. Experienţa celor 25 de ani de teatru m-a ajutat să înţeleg mai bine viaţa, însă cel mai important este să te apropii de sufletele spectatorilor. Dacă ai reuşit, atunci poţi spune că ai înţeles. Îmi place să cred că am învăţat ceva, dar fără talent, multă muncă, dăruire şi sprijinul spectatorilor nu cred că aş fi ajuns aici“, a declarat Liviu Manolache. Şi pentru că actorul a dăruit multe Constanţei, aseară, chiar înaintea premierei de la “Paparudele“, oraşul de la malul mării l-a omagiat. Astfel, directorul Direcţiei de Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Constanţa, Petrică Munteanu, şi-a arătat mulţumirea instituţiei pe care o reprezintă, dar şi a Consiliului Judeţean, acordîndu-i actorului diploma de excelenţă pentru cei 25 de ani de activitate. “Este o mare onoare pentru noi să fim alături de Liviu Manolache în aceste momente minunate. Mi-l amintesc pentru rolurile memorabile la , dar şi televiziune, însă cel mai important este faptul că a reprezentat Constanţa cu mîndrie”, a declarat Petrică Munteanu. Întreaga sală s-a ridicat în picioare pentru a-l aplauda, distincţii similare fiind acordate şi îndrăgitei artiste Ileana Şipoteanu, dar şi Mariei Nestor. “Au fost nişte ani minunaţi, în care am reuşit să realizez atît de multe lucruri! Mi-am iubit meseria şi pe lîngă bucuriile profesionale, datorate în mare parte publicului minunat care ne-a sprijinit, am reuşit să împărtăşesc multe colegilor de breaslă. A fost o profesie cu urcuşuri şi coborîşuri, însă această distincţie îmi dă puterea să merg mai departe“, a declarat Ileana Şipoteanu.