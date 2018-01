Liviu Pop a anunţat înfiinţarea Colegiului Militar de Marină în Constanța

Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop, a declarat vineri la Constanţa, unde a participat la o dezbatere regională privind proiectele de eficientizare a sistemului de educaţie, că începând din septembrie 2018 aici va fi înfiinţat Colegiul Militar de Marină. Ministrul Educaţiei Naţionale a afirmat că decizia de reînfiinţare a instituţiei liceale de învăţământ pentru marina militară a fost luată pe baza solicitărilor şi necesităţilor reale, dar şi în contextul discuţiei purtate cu primarul Constanţei, Decebal Făgădău, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu şi reprezentanţii Prefecturii. La finalul reuniunii, Liviu Pop a declarat presei că în curând va fi adoptat un nou act normativ ce va reaşeza costurile de standard de finanţare a învăţământului per capita.

"Astăzi lucrăm la o hotărâre de guvern în care costul standard per elev vrem să-l diferenţiem în sensul în care în toate şcolile din mediul rural, unde este obligativitate prin lege să avem o şcoală cu personalitate juridică, indiferent de numărul de elevi, să avem un cost standard. Adică vom diferenţia costul standard per elev în mediul rural şi în acelaşi timp vom diferenţia costul standard per elev pentru liceele vocaţionale, artă şi sportiv. Nu putem să punem la pachet acelaşi cost standard cu profil diferit. În mediul urban avem 600 de unităţi şcolare care funcţionează cu efective de elevi sub numărul prevăzut de lege şi acolo, alături de administraţia locală, lucrăm la eficientizarea costurilor pentru că nu se justifică întotdeauna să funcţioneze o grădiniţă cu 100 de elevi sau o şcoală cu 200 de elevi când peste drum este un liceu cu o mie de elevi", a spus Pop.

El a adăugat că în prezent se lucrează pentru realizarea unui sistem flexibil de determinare a costurilor de finanţare pentru elevi.

"Consiliul Naţional care se ocupă de finanţarea învăţământului preuniversitar, alături de experţii din MEN şi inspectoratele şcolare, lucrează la această diferenţiere a costului standard pentru că vedem astăzi că probleme financiare de funcţionalitate există în mediul rural, unde sunt şcoli sub numărul de efectiv prevăzut de lege. Să nu aruncăm însă anatema pe toate şcolile din rural, unde numărul de elevi este peste cel minim prevăzut de lege şi unde nu sunt probleme de finanţare. Adică, o flexibilitate a acestui cost standard în aşa fel încât să funcţioneze învăţământul la parametri optimi, indiferent dacă elevul se află situat într-o şcoală din mediul rural, mediul urban sau chiar în interiorul mediului urban, unde există diferenţe, poate între şcoala de centru şi şcoala de cartier. Avem în România 2 milioane de copii în urban şi 1 milion de copii în mediul rural. Aceasta este radiografia sistemului de învăţământ din România şi trebuie să luăm măsuri în aşa fel încât pe de o parte să ridicăm calitatea, iar pe de altă parte să creăm condiţii egale de educaţie pentru toţi elevii", a mai declarat Liviu Pop.

Citește și:

Un liceu plânge, altul râde - „Nu vrem să fim evacuați din propria casă!“

Elevii Colegiului de Marină „Alexandru Ioan Cuza“ și-au strigat revolta!