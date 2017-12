Liviu Pop va susţine proiectele începute la Educaţie

Ministrul interimar al Educaţiei, Liviu Pop, care este şi ministru delegat pentru Dialog Social, a declarat, ieri, că va continua să susţină proiectele începute la Ministerul Educaţiei, indiferent dacă va rămâne sau nu la conducerea instituţiei, precizând că nu a avut încă o discuţie cu premierul pe această temă. Pop a precizat că nu are nicio veste legată de numirea unui titular la conducerea Ministerului Educaţiei. Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, răspunzându-le jurnaliştilor care l-au întrebat despre interimatul de la Ministerul Educaţiei şi despre propunerea pentru acest portofoliu, că nu a luat încă o decizie, spunând apoi că are şi el premoniţii, precum Băsescu, că Andronescu va fi ministru: \"Comisia (de la Ministerul Educaţiei - n.r.) era formată de Funeriu tot ca o armă împotriva profesorilor cu care avea el războaie - cu Marga, cu Andronescu - că Funeriu a stat ministru ca să se războiască cu Marga şi cu Andronescu! Şi vă spun că domnul Marga e ministru şi că doamna Andronescu va fi ministru, ca să rezolvăm cu Funeriu şi cu războaiele lui\". Interimatul la conducerea ministerului este asigurat de către ministrul delegat pentru Dialog Social, Liviu Pop, urmând ca în termenul legal de 45 zile, să fie nominalizat un alt ministru. (A.M.)