Liviu Ştefan, “omul de fier” de la FC Farul

Revenit în această vară la FC Farul, Liviu Ştefan a fost liderul formaţiei constănţene, atât în vestiar, cât şi pe gazon. Ajuns la maturitatea sportivă, la 32 de ani, jucătorul crescut de gruparea de pe litoral şi-a capacitat meci de meci colegii şi a acceptat să joace pe orice post, chiar şi în ofensivă. Cu aportul său, FC Farul a încheiat turul pe locul 8 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, iar căpitanul constănţenilor speră ca pauza competiţională din această iarnă să aducă veşti bune pentru suporterii “alb-albaştri”. „Am făcut o primă parte de campionat mult peste aşteptări, dacă ţinem cont de felul în care ne-am strâns şi am început acest sezon. Mulţi ne vedeau în coada clasamentului, dar a ieşit bine, chiar dacă am avut un lot restrâns. Din această cauză, am jucat şi fundaş central, şi mijlocaş la închidere, şi mijlocaş ofensiv, dar nu a fost nicio problemă. Joc unde mă pune antrenorul şi încerc să-mi ajut echipa. A fost un lucru nou să evoluez în spatele vârfurilor, dar mi-am propus să joc simplu, să-mi servesc coechipierii cu pase bune şi am bifat un gol în meciul cu FC Snagov şi o pasă de gol cu Gloria Buzău. Totuşi, sper ca în iarnă să se aducă întăriri, pentru că prefer să joc fundaş central”, a declarat Liviu Ştefan. Căpitanul Farului a mărturisit că visează să-şi încheie cariera de fotbalist la Constanţa, dar şi-ar dori să apuce să evolueze cu gruparea de pe litoral în Liga I. „Ce se va întâmpla în retur depinde foarte mult de condiţiile de pregătire şi de situaţia clubului. Din păcate, chiar dacă am făcut un tur bun, nu am reuşit să atrgem multe lume alături de noi. Dacă se va rezolva măcar minimum pentru performanţă, sunt sigur că vom reuşi să strângem şi mai multe puncte în partea a doua a sezonului. Ar fi extraordinar să încheiem campionatul în primele cinci locuri. Am crescut la FC Farul, unde am venit prima oară la vârsta de 9 ani, şi mi-aş dori să mai joc doi sau trei ani, apoi să-mi închei cariera la Constanţa. Revenirea din vară a reprezentat o mare bucurie pentru mine, dar, dacă nu se vor rezolva problemele, va trebui să iau în calcul şi alte variante”, a explicat Liviu Ştefan, care le-a urat constănţenilor un Crăciun Fericit, multă sănătate şi bucurie în 2011.