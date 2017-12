Liviu Vârciu se reapucă de muzică

Constănţeanul Liviu Vârciu a hotărât să revină în muzică, după o lungă perioadă în care s-a ocupat de alte proiecte, printre care mai multe emisiuni TV. Cântăreţul îşi va face propriul studio de înregistrări şi are de când să înfiinţeze şi o trupă, însă, până atunci, va colabora cu mai mulţi artişti, unul dintre ei fiind Pavel Stratan.

„Acum realizez studioul de înregistrări, mai durează vreo săptămână. Cred că se va numi „Studio Milk”, îmi place cum sună. După ce termin studioul, am de gând să îmi fac şi o trupă. Deocamdată, am o piesă cu Pavel Stratan, pe care o voi lansa, apoi mai am în plan şi alţi artişti cu care să colaborez”, a mărturisit Liviu Vârciu.