Livrările de gaz din Rusia către Europa sînt în pericol constant de a fi sistate

Furnizorii europeni de gaze naturale sînt permanent ameninţaţi de sistarea importurilor, în ciuda faptului că exportatorul rus Gazprom a încheiat un nou contract cu grupul ucrainean Naftogaz, a anunţat, luni, Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA). ”Situaţia economică dificilă din Ucraina face ca fiecare plată lunară să fie o provocare, iar tensiunile rămîn accentuate”, a declarat Nobuo Tanaka, director executiv al IEA. Europa importă circa 20% din necesarul de gaze naturale din Rusia, prin Ucraina. În ianuarie, tranzitul prin conducte a fost sistat, din cauza unei dispute legate de preţuri.

IEA a redus, luni, estimările de consum pentru următorii cinci ani, pe fondul crizei economice, mizînd pe o revenire a consumului doar începînd cu anul 2012. Agenţia a redus estimările de consum pentru toţi anii, pînă în 2013, cu aproximativ trei milioane de barili pe zi, conform raportului publicat luni. Consumul se va situa în jurul nivelului de 86,76 milioane de barili pe zi în 2012, primul an în care se va situa peste nivelul de 85,76 milioane de barili pe zi, înregistrat în 2008. ”Recesiunea economică ce s-a extins pe plan mondial în ultimul an a afectat grav consumul de petrol”, reiese din raportul publicat de IEA, ce a adus la zi datele publicate în decembrie 2008. Cea mai gravă criză economică de la al doilea război mondial încoace a redus consumul de petrol în statele dezvoltate şi a atenuat creşterea economică a Chinei şi Indiei.

Nigaz, noul nume de brand al Gazprom în Nigeria, obţinut în urma unui joint venture al companiei ruse cu firma nigeriană NNPC, este considerat un eşec de specialiştii din domeniul publicităţii, potrivit revistei de specialitate online Brand Republic. În timp ce originea numelui de brand Nigaz este uşor de explicat, reprezentînd o îmbinare a cuvintelor ”Nigeria” şi ”gaz”, englezii care văd cuvîntul scris se pot gîndi la diferite alte conotaţii (în jargon însemnînd afro-american). Astfel, încercarea de branding a noii companii este numită un eşec de experţii din domeniu, care sugerează că ar fi bine ca Gazprom să adopte şi un strapline explicativ (propoziţie secundară ataşată numelui unui brand) precum ”gaz cu atitudine”.

Încercarea celor de la Gazprom nu reprezintă primul eşec în crearea unui nume internaţional de brand. Exemple faimoase inlcud modelul Chevrolet Nova, care nu s-a vîndut în America de Sud deoarece ”no va” se traduce acolo prin ”nu merge”. O altă maşină, Ford Pinto, a displăcut brazilienilor deoarece acolo, ”pinto” este un termen folosit de anumite comunităţi pentru ”penis mic” - în acest caz, plăcuţele de pe maşini cu ”Pinto” au fost înlocuite cu unele cu ”Corcel”, care înseamnă cal. O simplă eroare de traducere a însemnat difuzarea unei reclame la stilourile Parker Pen în Mexic care promitea clientelor că ”nu se va scurge în buzunar ca să vă lase însărcinată” sau a unei reclame la Pepsi în Taiwan, care în loc de ”come alive with the Pepsi generation” (prinde viaţă cu generaţia Pepsi) a spus consumatorilor ”Pepsi will bring your ancestors back from the dead” (Pepsi vă va aduce strămoşii din morţi). De asemenea, traducerile în limba chineză sînt pline de dificultăţi - sloganul KFC ”finger lickin\' good” (bun de te lingi pe degete) a devenit ”eat your fingers off” (mănîncă-ţi degetele).