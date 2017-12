Liza Minnelli, operată după ce şi-a rupt un picior

Cântăreaţa americană Liza Minnelli şi-a fracturat un picior şi a suportat, weekendul trecut, o intervenţie chirurgicală. Artista americană, în vârstă de 65 de ani, şi-a fracturat un picior la sfârşitul săptămânii trecute şi a fost obligată să îşi anuleze participarea la gala Women of the Year, organizată de Police Athletic League, luni seară, la New York. Potrivit publicaţiei ”New York Daily”, gazda evenimentului, Liz Smith, i-a informat pe participanţii la această gală, organizată la Pierre Hotel din New York, că Liza Minnelli regretă absenţa de la eveniment şi a promis că va participa la ediţia din 2012.

Liza Minnelli, fiica actriţei Judy Garland, este actriţă, cântăreaţă şi dansatoare din copilărie şi a apărut în numeroase filme şi musicaluri. Ea a câştigat un premiu Oscar pentru rolul din “Cabaret” (1972). Palmaresul ei cuprinde toate premiile majore decernate de reprezentanţii industriei de divertisment, Oscar, Grammy, Tony, BAFTA şi Globul de Aur.