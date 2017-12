Liza Minnelli s-a internat la dezintoxicare

Cântăreaţa şi actriţa americană Liza Minnelli are din nou probleme, motiv pentru care s-a internat într-o clinică de dezintoxicare, afirmă revista ”People”. Vedeta americană în vârstă de 69 de ani a mai avut probleme cu abuzul de substanţe şi în trecut şi s-a internat de mai multe ori în diverse clinici de dezintoxicare. În 1984, Liza Minnelli a primit tratament specializat împotriva dependenţei de alcool şi a unor medicamente prescrise, după decesul mamei sale, actriţa Judy Garland, în 1969, în urma unei supradoze de somnifere. ”Într-un fel, Liza retrăieşte cariera şi viaţa mamei sale, cea mai mare vedetă din industria de divertisment, filme de succes, mariaje ciudate, pastile, alcool”, a declarat, pentru revista ”People”, un prieten apropiat al Lizei Minnelli, care a copilărit alături de ea în cartierul Beverly Hills. În 2002, potrivit unor documente oficiale depuse în instanţă, alcoolul a jucat un rol important în divorţul artistei americane de cel de-al patrulea soţ al ei, producătorul David Gest. În declaraţia sa, care s-a întins pe 14 pagini, David Gest a spus că mariajul său de 16 luni cu Liza Minnelli a fost marcat de numeroase incidente abuzive, alimentate de consumul de alcool.

Născută în 1946, fiica actriţei şi cântăreţei Judy Garland şi a regizorului Vincente Minnelli îşi conturase deja o carieră ca actriţă de teatru musical şi solistă în cluburi de noapte, înainte să fie remarcată pentru prima oară pentru rolurile din filme, în ”The Sterile Cuckoo” (1969), după care în ”Tell Me That You Love Me, Junie Moon” (1970). Liza Minnelli a devenit celebră pe scena mondială a cinematografiei prin rolul din ”Cabaret” (1972), versiunea hollywoodiană a spectacolului muzical cu acelaşi nume. Producţia a fost distinsă atunci cu opt premii Oscar, Liza câştigând, la 27 de ani, o statuetă la categoria cea mai bună actriţă în rol principal. Actriţa a câştigat în total patru premii Tony, un Oscar, un premiu Emmy, două Globuri de Aur şi un premiu Grammy Legend, alături de alte numeroase distincţii.