Legendara actriţă şi cântăreaţă americană Liza Minnelli şi-a rupt piciorul drept în trei locuri. ”M-am împiedicat de câinele meu. Mi-am rupt un picior în trei locuri şi, ca în cele mai multe astfel de cazuri, acesta este un motiv de îngrijorare”, a declarat presei eroina celebrului film ”Cabaret”, un musical al anilor ’70, regizat de Bob Fosse, câştigător a şapte premii Oscar. Liza Minnelli este nevoită să se deplaseze într-un scaun cu rotile. La începutul acestei luni, actriţa a fost supusă unei intervenţii chirurgicale la New York şi, prin urmare, nu a putut să participe la ceremonia decernării premiului Femeia Anului acordat de Liga de Atletism a poliţiei din această metropolă a SUA.

Actriţa, care a fost căsătorită de patru ori şi tot de atâtea ori a divorţat, i-a asigurat pe reporterii site-ului TMZ că are cine s-o îngrijească. ”Mă văd cu una-două persoane, mai mult nu vă pot spune. Nu vreau să aprofundez această chestiune”, a adăugat Liza Minnelli succint. ”De ce ar trebui să mă căsătoresc din nou? După o anumită vârstă, aceasta nu mai are nicio importanţă. Dacă iubeşti pe cineva, iubeşti pur şi simplu!”, a afirmat cunoscuta actriţă.

Liza Minnelli este câştigătoarea a trei premii Tony, pentru rolurile interpretate în teatru, laureată a unui premiu Oscar şi deţinătoarea a două Globuri de Aur, precum şi a unor premii Grammy şi a unui premiu Emmy.