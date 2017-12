Liza Minnelli va depune mărturie

La 61 de ani, după o viaţă pusă în slujba scenei, oricine s-ar fi aşteptat ca Liza Minnelli să se retragă liniştită şi să se bucure de amintirile frumoase pe care le are. Însă, în ultimii ani, actriţa şi cîntăreaţa a avut mai multe probleme cu legea. A fost mai întîi un proces de divorţ destul de urît, iar acum, Liza Minnelli se vede nevoită să se înfăţişeze în faţa judecătorului, unde trebuie să depună mărturie într-un proces în care este acuzată de hărţuire sexuală! Vedeta laureată cu Oscar pentru rolul principal din ”Cabaret” este acuzată de hărţuire sexuală de către şoferul ei, M\'Hammed Soumayah, care a depus actele în 2004, pretinzînd că a fost forţat să întreţină relaţii sexuale cu starul. Marţi, judecătorul de la Curtea Supremă din New York, Paul Feinman, i-a cerut cîntăreţei să depună mărturie pe 17 şi pe 18 noiembrie. La rîndul ei, Liza Minnelli l-a dat în judecată pe M\'Hammed Soumayah, cerînd daune în valoare de 250.000 de dolari, pretinzînd că a fost ameninţată de fostul ei angajat, după ce i-a tăiat salariul de 238.000 de dolari pe an.