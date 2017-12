Ljubomir Obradovic, noul antrenor al lui HCM Constanţa

Campioana şi cîştigătoarea Cupei României la handbal masculin a început de ieri pregătirea noului sezon competiţional cu un nou antrenor pe bancă, sîrbul Ljubomir Obradovic. “Antrenor cu multe performanţe în handbalul sîrb, campion cu Steaua Roşie Belgrad. Din discuţiile noastre, a reieşit că nu-i place decît locul întîi! Acelaşi lucru ţinteşte şi la Constanţa!”, a fost prezentarea noului tehnician ce va conduce echipa în Liga Campionnoilor de către directorul executiv Nurhan Ali. În vîrstă de 52 de ani, Obradovic este fost internaţional al Iugoslaviei, unde a adunat 46 de selecţii. Ca jucător, Obradovic a evoluat la formaţiile Vojvodina Novi Sad, Dinamo Pancevo, Proleter Zrenjanin, Elgorriaga Bidasoa (Spania) şi Vitoria Setubal (Portugalia). În calitate de antrenor, Obradovic a pregătit echipele Dinamo Pancevo, Belenenses (Portugalia) - cu care a cîştigat titlul, Steaua Roşie Belgrad - un titlu, două cupe ale Serbiei şi calificare în semifinalele Cupei Cupelor, Partizan Belgrad, Jugovic Kac, Vardar Skopje - participare în Liga Campionilor, Madeira (Portugalia), reprezentativa de juniori a Iugoslaviei - aur la CM de la Atena 2000, reprezentativa de seniori a Iugoslaviei - antrenor secund.

Provocare pentru un antrenor

Antrenorul sîrb a sosit ieri în oraşul nostrum şi a semnat un contract pe doi ani fără să stea prea mult pe gînduri: “Constanţa este campioana României, cîştigătoarea Cupei şi semifinalistă în Cupa Cupelor. Cu o asemenea carte de vizită, este o provocare şi onoare să antrenez aici. Am auzit lucruri frumoase despre oraş, club şi conducerea sa, iar în acest an sper că vom avea o colaborare fructuoasă. Dorinţele sînt foarte mari, în special legate de Liga Campionilor… să sperăm că le vom pune în practică în sezonul care vine”. Obradovic nu a fost convins să preia Constanţa pentru cei şase handbalişti sîrbi care evoluează sub culorile Municipalului (Adzic, Dragicevic, Butulija, Kazic, Milutinovic şi Smigic): “Nu fac diferenţa între handbalişti români sau sîrbi, ci doar între buni şi răi”.

Obiectiv... depăşirea performanţelor trecute

Prezent la reunirea lotului, preşedintele clubului şi al Consiliului Judeţean, Nicuşor Constantinescu, îşi doreşte noi performanţe pentru echipa Constanţei, alături de valorosul antrenor: „Sper că vom realiza anul acesta mai mult decît anul trecut, pentru că fiecare dintre jucători a căpătat o experienţă în plus, prin apropierea de finala Cupei Cupelor. Îmi doresc ca jucătorii să se racordeze profesional cu noul antrenor, absolvent al Academiei de Handbal a Iugoslaviei. Îi urez bun venit la Constanţa. Este o somitate în materie şi sper să beneficiem cu toţii de experienţa lui în handbal, iar împreună să facem performanţe aşa cum ne-am obişnuit cu echipa HCM Constanţa”. Directorul executiv Nurhan Ali a motivat şi alegerea conducerii pentru un antrenor din străinătate: „Şcoala vechilor antrenori români de faimă, precum Oprea Vlase, Nicolae Nedef, Eugen Trofin sau Lascăr Pană, a apus. Am fost nevoiţi să luăm această decizie, pentru că în România nu există un alt antrenor care să continue ceea ce am început în urmă cu patru ani. Sper că venirea lui Obradovic va aduce un suflu nou”. Tehnicianul sîrb va fi ajutat de Eden Hairi, confirmat în funcţia de secund, şi Vasile Cocuz, care se va ocupa de pregătirea portarilor. La reunirea lotului de ieri au lipsit motivat Mihai Timofte, plecat în luna de miere, şi Ivan Smigic, care îşi prelungeşte viza, în schimb Silviu Băiceanu şi Florin Nicolae nu au ratat prilejul de a-şi lua rămas de la foştii coechipieri. De astăzi va începe perioada de reacomodare la efort, cu antrenamente pe plajă şi sală de forţă, pe 17 iulie jucătorii urmînd să intre în primul cantonament. Ljubomir Obradovic va pleca vineri în Serbia, pentru cîteva zile, nu înainte de a contura programul viitor al echipei. În prima etapă a viitorului campionat, HCM Constanţa va juca împotriva fostului său antrenor, Aihan Omer, plecat la Reşiţa, etapa a două programînd derby-ul local, în Sala Sporturilor, cu CSM Medgidia. Meciurile împotriva contracandidatelor bucureştene la titlu, Steaua şi Dinamo, sînt consecutive, în etapele a VI-a şi a VII-a.