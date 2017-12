LL Cool J a prins un hoţ

Rapper-ul american LL Cool J este foarte pătruns de rolul de agent special pe care îl interpretează în serialul ”NCIS: Los Angeles”, astfel că s-a luptat cu un hoţ care a pătruns în vila sa din Los Angeles, miercuri dimineaţă, reuşind să îl imobilizeze şi să îl reţină în bucătăria locuinţei sale, până la sosirea forţelor de poliţie. Hoţul pe care LL Cool J l-a prins în vila sa este un bărbat fără adăpost, de 58 de ani, a anunţat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Los Angeles. A existat o scurtă confruntare fizică între cei doi. După aceea, LL Cool J a telefonat la poliţie, iar hoţul, al cărui nume nu a fost dat publicităţii, a fost luat în custodie şi transportat la un spital din localitate. Bărbatul va fi acuzat de spargere de locuinţe şi furt. ”LL Cool J şi familia lui sunt în siguranţă şi vă mulţumesc tuturor pentru gândurile şi sprijinul vostru. În calitate de tată, soţ şi cetăţean, el este preocupat de siguranţa familiei sale şi cooperează cu autorităţile în această chestiune”, a declarat Rhett Usry, agentul de presă al starului american.

James Todd Smith, născut în Long Island, New York, a adoptat numele de scenă LL Cool J, care vine de la expresia Ladies Love Cool James, în traducere, Doamnele îl plac pe James cel cool. Cariera rap a artistului american în vârstă de 44 de ani a debutat cu albumul ”Radio”, în 1985, foarte apreciat de criticii de specialitate. În anii ’90, cântăreţul a câştigat două premii Grammy, pentru piesa ”Hey Lover” şi pentru ”Mama Said Knock You Out”. Din 2009, LL Cool J a jucat în serialul de televiziune ”NCIS: Los Angeles”.