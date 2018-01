Lleyton Hewitt revine pe teren la Australian Open

Lleyton Hewitt, fost lider ATP în 2001, când era pregătit de actualul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, va reveni pe teren la Australian Open, în proba de dublu, în care va face pereche cu Sam Groth. Australianul în vârstă de 36 de ani s-a retras oficial din competiţii în 2016, după turneul de la Melbourne, în care a evoluat şi la dublu, tot cu compatriotul său Groth. Totuşi, el a mai jucat anul trecut la dublu la Wimbledon şi în Cupa Davis. „O să fie distractiv. Am mai jucat, am lovit mingea în fiecare zi, aşa că nu o să fim acolo doar ca să ieşim la număr”, a declarat Hewitt. În cariera lui, Lleyton Hewitt a câştigat turneele de la Wimbledon (2002) şi US Open (2001), a fost finalist la Australian Open, în 2005, la simplu, şi s-a impus la US Open în 2000, la dublu.

Sam Groth (30 de ani), care se va retrage după primul turneu de Mare Şlem al anului viitor, speră să primească un wild-card şi pentru proba de simplu de la Melbourne, unde va lua parte şi la dublu mixt, alături de compatrioata sa Samantha Stosur. „Este ceva despre care am discutat cu Lleyton şi este perfect pentru mine. Am fost acolo atunci când Rusty (n.r. - așa este supranumit Hewitt) s-a retras, în 2016, şi este minunat că şi el va fi alături de mine când voi face acelaşi lucru. El nu este doar o persoană pe care o cunosc în tenis, ci este un camarad grozav”, a spus Groth.