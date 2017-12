Llibertatea de exprimare, diminuată pe Internet

Numărul ţărilor care au încălcat libertatea de exprimare pe Internet şi care se regăsesc pe o listă întocmită de Reporters sans Frontieres (RSF) a crescut, iar asociaţia a plasat, în acest an, sub supraveghere Rusia şi Turcia. Lista inamicilor Internetului cuprinde, în acest an, cei mai răi inamici ai libertăţii de exprimare pe Internet: Arabia Saudită, China, Coreea de Nord, Cuba, Egipt, Iran, Myanmar, Siria, Tunisia, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam. În 2009, 60 de ţări au fost afectate de o formă de cenzură pe Internet, un număr de două ori mai mare decât cel din 2008. În cel de-al treilea an consecutiv, acest raport este publicat cu ocazia Zilei Mondiale împotriva Cenzurii pe Internet, marcată la 12 martie, vineri.

Asociaţia critică mai multe ţări, între care Coreea de Nord, Myanmar sau Turkmenistan, care au întrerupt total Internetul. RSF a prezentat, între ţările plasate sub supraveghere, numeroase democraţii, ca Australia, din cauza voinţei Guvernului de a crea un sistem avansat de filtrare a Internetului, şi Coreea de Sud, unde există legi foarte severe împotriva navigatorilor pe Internet, care pun în discuţie anonimatul acestora şi incită la autocenzură. Raportul analizează şi dezvoltarea masivă a reţelelor sociale, care au pus la dispoziţia populaţiilor instrumente de colaborare ce permit punerea în discuţie a ordinii sociale. Anumite ţări sunt deosebit de avansate în privinţa tehnologiei de control al utilizării Internetului. Cele mai avansate ar fi China şi Tunisia. Reporters sans Frontieres subliniază că cetăţenii-navigatori fac obiectul unei represiuni sporite. Pentru prima dată de la crearea Internetului, aproximativ 120 de bloggeri, navigatori pe Internet şi dizidenţi pe Internet se află în închisori.