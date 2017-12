LMFAO va concerta pentru fanii români

Trupa americană LMFAO, cunoscută pentru hitul „I\'m Sexy And I Know It\", va susţine un concert la Arenele Romane din Bucureşti, pe 4 octombrie, de la ora 20.00. Biletele se pot procura şi online, de pe site-ul myticket.ro, la preţurile de: 90 de lei (categoria B), 150 de lei (categoria A) şi 500 de lei (VIP).

LMFAO este o trupă de origine americană, recunoscută pentru crearea unei noi teme muzicale, „Party Rock\". Formaţia, care îi are în componenţă pe Redfoo şi pe SkyBlu, a fost înfiinţată în 2006 şi a lansat primul album în 2009.

Hiturile trupei „I’m in Miami Bitch\", „Yes\", „La LaLa\" şi „Shots\", care se regăsesc în playlist-urile petrecerilor din toată lumea, le-au adus artiştilor de la LMFAO o mulţime de premii şi nominalizări la galele MTV Movie Awards, Billboard, Juno şi la Premiile Grammy.

Cei de la LMFAO au cântat alături de artişti precum David Guetta, Justin Beiber şi Madonna.