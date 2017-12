Lobby CJC pentru decontarea cheltuielilor Spitalului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a profitat de vizita premierului Victor Ponta, de ieri, de la Constanţa, şi i-a adus la cunoştinţă o serie de probleme ce pot fi rezolvate la nivel guvernamental. Una dintre problemele ridicate de preşedintele CJC s-a referit la lipsa de reacţie a Ministerului Sănătăţii faţă de eforturile şi investiţiile de la nivelul celei mai mari unităţi sanitare din Dobrogea. „CJC a investit milioane de euro din banii cetăţenilor, am adus medici din Germania, am cumpărat apartamente pentru aceştia pentru a le oferi cele mai bune condiţii. Toate acestea pentru a avea un act medical de calitate în secţiile pe care le-am reabilitat, chirurgia cardiovasculară şi cardiologia intervenţională. Din păcate, eforturile noastre nu prea sunt apreciate. I-am spus premierului că nici până acum Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Andrei” nu a primit banii conform contractelor semnate cu instituţii naţionale. De asemenea, nu a primit nici banii din programul naţional de infarct aferenţi judeţului Constanţa. Practic, nu sunt decontate cheltuielile pacienţilor care suferă infarcturi, ca şi cum constănţenii ar fi cetăţeni de rangul doi. Premierul şi-a notat toate aceste probleme, pe care mi-a promis că va încerca să le rezolve în şedinţa de Guvern de mâine (n.r. - azi)”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Reamintim faptul că, la începutul acestui an, consilierii judeţeni constănţeni au aprobat o hotărâre prin care alocă 4.000.000 de lei pentru „Programul Inimii”, bani care sunt folosiţi pentru tratarea pacienţilor care au suferit infarcturi. „În faţa acestor probleme de sănătate trebuie să primeze viaţa, indiferent dacă pacientul are sau nu posibilitate să-şi plătească intervenţia chirurgicală şi tratamentul. După salvarea vieţii este destul timp pentru verificări. Dacă cel tratat nu are posibilitatea să-şi plătească cheltuielile, fiind un caz social, atunci se vor aloca bani din acest fond. Cei cu posibilităţi financiare îşi vor plăti toate cheltuielile, dar după ce viaţa nu le va mai fi pusă în pericol”, declara, la începutul lui 2013, preşedintele CJC. Amintim că, datorită investiţiilor şi medicilor aduşi de CJC, în 2012, numărul deceselor înregistrate în judeţ care au avut ca şi cauză infarctul a scăzut cu 85%”.