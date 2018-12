Lobby pe lângă Comisia Europeană! România ar putea pierde mulți bani!

România trebuie să facă lobby pe lângă Comisia Europeană (CE) pentru a obţine o derogare pe bugetul de peste un miliard de euro alocat mecanismului financiar Investiţii Teritorial Integrate Delta Dunării (ITI - DD), în caz contrar banii vor fi pierduţi, întrucât nu au fost cheltuiţi până la termenul din primăvara acestui an, a declarat, pentru AGERPRES, Sever Avram, comisar regional dunărean din partea Asociaţiei "Comunităţile Locale Riverane Dunării" (CLDR). "Nu toate proiectele care se desfăşoară în macro-regiunea Dunării sunt proiecte neapărat cu aşa-numita valoare adăugată dunăreană. Concret, de exemplu, Laserul de la Măgurele care nu este neapărat un proiect dunărean, dar ar avea vocaţia să fie un proiect deschis primordial cercetătorilor români sau inovatorilor în sens mai larg din România şi din ţările din jur. Cu Laserul de la Măgurele, din păcate, de asemenea cu proiectul de la Murighiol - Observatorul de biodiversitate sunt deja probleme, şi cu programul ITI Delta Dunării, la fel. Acest ultim proiect a început cu mai bine de trei-patru ani şi este în mare parte blocat. Pe proiectul ITI s-a cheltuit o sumă infimă de bani, adică circa 10% din alocarea de un miliard de euro. Suma de 1,1 miliarde de euro trebuie cheltuită undeva până în primăvara acestui an, iar acum suntem în situaţia în care numai printr-un demers de lobby naţional s-ar mai putea convinge Comisia Europeană să ne mai dea o derogare sau să mai accepte o reorientare, ceea ce nu s-a făcut până acum. Problema noastră este că noi nu ne-am făcut temele, ca stat, nu am alocat banii treptat ca beneficiarii să poată să ceară ulterior rambursările pentru acele proiecte", a explicat Avram.