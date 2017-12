Loc de joacă şi parc de relaxare, la Dulgheru

Locuitorii satului Dulgheru, ce aparţine de comuna Saraiu, au de sâmbătă unul dintre cele mai frumoase parcuri din judeţul Constanţa. Investiţia a fost realizată exclusiv cu banii din bugetul local, costurile investiţiei fiind semnificativ diminuate, având în vedere că reabilitarea a fost executată cu societatea Consiliului Local, Servicii, Progres, Dezvoltare SRL. „Practic, din bugetul local nu am plătit decât materialele necesare lucrărilor de reabilitare. De asemenea, am primit sprijin şi din partea unor locuitori din comună, astfel că investiţia a putut fi realizată într-un timp relativ scurt şi cu bani puţini”, a declarat primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia. La inaugurarea parcului de recreere din faţa Căminului Cultural Dulgheru au participat sâmbătă, alături de locuitori, şi prefectul Eugen Bola şi deputatul PNL Gheorghe Dragomir. „Efortul depus pentru finalizarea acestui proiect trebuie apreciat, având în vedere că administraţia locală a găsit resursele umane şi financiare necesare pentru a oferi locuitorilor din Dulgheru un astfel de parc”, a spus prefectul. La rândul său, deputatul Gheorghe Dragomir a precizat că fiecare comună trebuie sprijinită să dezvolte astfel de proiecte pentru comunitate. „Eu nu pot decât să mă bucur că la Saraiu, într-un singur an, au fost duse la bun sfârşit atâtea proiecte, nu de mare anvergură dar care sunt pentru comunitate”, a afirmat deputatul PNL. Parcul din faţa Căminului Cultural este destinat atât copiilor din Dulgheru, fiind amenajat un loc de joacă, cât şi adulţilor, prin montarea băncilor şi a foişoarelor pentru relaxare.