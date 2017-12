Localități distruse de lavă

Lava vulcanului Pico do Fogo din Capul Verde, aflat în erupţie din 23 noiembrie, a distrus două sate, 1.500 de locuitori fiind evacuaţi, anunţă autorităţile din republica situată în zona Macaronesia din Oceanul Atlantic. Erupţia vulcanului Pico do Fogo, cu înălţimea de 2.900 de metri şi situat pe insula Fogo din sudul arhipelagului, s-a intensificat duminică. Lava a cuprins satele Bangaeira şi Portele. Locuitorii celor două sate, precum şi cei din Fonsaco şi Cha das Caldeiras au fost evacuaţi în urmă cu câteva zile. Localităţile Portela şi Bangaeira au fost distruse în totalitate. Precedenta erupţie a vulcanului Pico do Fogo a avut loc în anul 1995. Arhipelagul Capul Verde este format din zece insule situate în Oceanul Atlantic, la aproximativ 500 de kilometri vest de Senegal.