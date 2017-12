Localități fără energie electrică

Pentru lucrările anuale de reparaţii şi întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării energiei electrice în timpul lucrărilor. Astfel, luni, 26 octombrie, nu vor avea curent electric, între orele 8.00 și 17.00, abonații din municipiul Mangalia, de la Căminele C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Centrala Termică Daewoo, Ateliere Uranus, Pescărie şi Club Sportiv Steaua. Tot la Mangalia, vor fi afectați de întrerupere, între orele 8.00 și 12.00, locuitorii de pe strada Ion Creangă, bloc C5, scara A şi B, bloc C6, scara A şi B, bloc C7, scara A şi B, bloc C8, scara A şi B, bloc A5, scara A şi B, bloc A6, scara A, B şi C, bloc C11, scara A, B şi C, bloc C 12, scara A şi B, precum și abonații dinblocurile LA şi LB. Tot luni, o parte dintre locuitorii din Ghindărești nu vor avea energie electrică între orele 8.00 și 20.00.