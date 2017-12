Localnicii din M. Kogălniceanu învaţă engleza pentru a lucra în baza militară

Găsirea unei slujbe este, mai ales acum, în vremuri de criză, o experienţă nu tocmai plăcută. Pe lîngă faptul că patronii nu se mai arată aşa de îngăduitori cu viitorii salariaţi, tot mai puţini sînt dispuşi să plătească „armate” de salariaţi. Nici la capitolul salarizare lucrurile nu stau mai bine ca altădată, însă chiar şi pe recesiune tot mai sînt angajatori care nu ar renunţa nici în ruptul capului la perfecţionarea personalului. După ce a devenit, încă de la instalarea trupelor US Army la Mihail Kogălniceanu, în 2007, cel mai important angajator din baza militară, IDS Operations, parte a prestigiosului grup britanic INDES, întinde acum o mînă de ajutor localnicilor din comuna constănţeană. Cu sprijinul autorităţilor locale din Mihail Kogălniceanu, IDS Operations a lansat ieri un curs gratuit de limba engleză destinat celor care vor să lucreze în baza militară. Chiar de la primele ore ale dimineţii, peste 20 de localnici s-au prezentat la Căminul Cultural din Mihail Kogălniceanu pentru a participa la prima lecţie de limba engleză. “Încă din 2007, cînd au început activitatea în baza militară, americanii au adus personal din Kosovo, însă în urma acţiunilor noastre i-am convins că românii pot face faţă cu succes acestor cerinţe. Cum timpul a trecut şi pretenţiile sînt cu totul diferite, vrem să venim în întîmpinarea cerinţelor partenerilor noştri cu oameni foarte bine pregătiţi pe standardele americane”, a declarat base operations manager la IDS, Mircea Crăciun. Emoţionaţi că de acum totul stă în puterea lor pentru a se înţelege cu americanii, dar şi de faptul că oferta IDS Operations reprezintă o şansă pentru un loc de muncă sigur şi bine plătit, cursanţii s-au arătat extrem de interesaţi de aspectele pregătirii în limba lui Shakespeare. “Trebuie să venim la cursuri trei luni, de cîte două ori pe săptămînă, în special seara, astfel că avem încredere că lucrurile vor fi în favoarea noastră. Am lucrat zeci de ani în baza militară, ştiu ce înseamnă munca acolo, chiar am şi cîteva noţiuni de bază în limba engleză. Deşi am ajuns la o vîrstă înaintată, am speranţe că acest curs mă va ajuta să îmi găsesc un loc de muncă”, a spus Nicolae Văduva, un pensionar din Mihail Kogălniceanu. Reprezentanţii IDS Operations susţin că, în funcţie de rezultatele obţinute la sfîrşitul cursului, vor decide dacă vor prelungi programul. “Un exerciţiu de genul acesta dă speranţe oamenilor că îşi vor îmbunătăţi nivelul de viaţă, că vor avea acces la joburi, dar pentru acest lucru trebuie să se adapteze cerinţelor noastre. Am găsit aici mulţi oameni cu abilităţi de comunicare bune, ceea ce înseamnă că sînt şanse mari ca lucrurile să se desfăşoare normal”, a declarat unul din patronii IDS Operations, Dragoş Moisescu. La întîlnirea de ieri a participat şi Camp Managerul american din baza militară de la Mihail Kogălniceanu, Jerry Fletcher. “Este o idee foarte bună să fie organizat un astfel de curs. Am fost chiar în multe locuri din lume, însă oamenii de aici sînt deosebiţi şi vorbesc bine în limba engleză”, a declarat Fletcher.