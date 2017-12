Locaţia Consiliului Naţional, motiv de dispută în PSD

Au mai rămas doar cinci zile până când social democraţii îşi vor cunoaşte viitorul preşedinte. Lupta pentru şefia PSD pare mai aprigă ca oricând, mai ales că în cursă s-au înscris, până în prezent, patru importanţi lideri sociali democraţi. În plin turneu electoral intern, preşedintele PSD, Mircea Geoană, le promite celor care îl votează că vor fi reprezentanţi la centru, acest lucru fiind oferit social democraţilor din Botoşani drept răsplată pentru rezultatele bune la alegerile prezidenţiale. Liderul social democrat a admis, sâmbătă, că se consideră principalul vinovat pentru înfrângerea de la alegerile prezidenţiale. El a adăugat că, de-a lungul timpului, a făcut numeroase sacrificii personale, de imagine, de dragul partidului, lucru care i-ar fi creat o imagine de om indecis, care nu are suficientă fermitate. Contracandidatul lui Geoană, senatorul PSD Miron Mitrea, a declarat, tot sâmbătă, că nu are de gând să se retragă din cursa pentru preşedinţia partidului, ţinând să infirme informaţiile în legătură cu această posibilitate vehiculate în presă, în ultima perioadă. „Am spus din prima zi în care mi-am anunţat candidatura că nu intenţionez să renunţ”, a spus Mitrea. Întrebat dacă pentru turul doi al alegerilor de la congresul din 20 februarie este posibil să-l susţină pe Adrian Năstase la şefia partidului, Mitrea a spus: „Da, cu condiţia să rămână el cu Geoană”. La rândul său, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, a anunţat, pe blog, că a demarat o consultare „statutară” a membrilor Consiliului Naţional pentru a se exprima cu privire la locul în care trebuie organizat Congresul şi că va prezenta luni în Comitetul Executiv Naţional rezultatul. „Vă pot spune că, în răspunsurile exprimate, peste 90% se pronunţă pentru Sala Unirii, de la Palatul Parlamentului, ca loc de desfăşurare al Congresului PSD din 20 februarie. Şi da, au răspuns suficient de mulţi colegi pentru ca decizia să fie validă. Aşa cum am spus, voi comunica datele finale în cadrul şedinţei Comitetului Executiv Naţional de luni (n.r. - astăzi)”, a anunţat Năstase. De altfel, una dintre temele de dispută de la CexN de astăzi, dintre candidaţii la şefia partidului Mircea Geoană şi Adrian Năstase, va fi locul desfăşurării congresului, pe de o parte, şi modalitatea de alegere a viitoarei conduceri - pe echipe sau pe funcţii, pe de altă parte. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că locaţia congresului extraordinar al partidului din 20 februarie va fi Romexpo. Mai mulţi lideri ai PSD, printre care Adrian Năstase şi Miron Mitrea, s-au declarat împotriva organizării congresului la Romexpo. Pe de altă parte, senatorul Cristian Diaconescu a transmis, ieri, o scrisoare deschisă colegilor în care atrage atenţia că partidul are nevoie de un Congres corect, fără jocuri de culise, şi le cere social - democraţilor „să deschidă ochii” şi să se asigure că statutul este respectat.