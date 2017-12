Locomotiva economiei românești ruginește și se strică

Doar 3% din totalul companiilor românești reprezintă motorul economiei autohtone, iar jumătate dintre ele se află în stare de dificultate, se arată într-un studiu al Casei de Insolvență Transilvania (CITR) - „Numărul firmelor de impact este în scădere, de la 23.384 în 2013 la 19.564 în 2015. Deși reprezintă doar 3% din total, ele generează 68% din cifra de afaceri cumulată la nivel național și angajează 41% din forța de muncă existentă. Dar și numărul angajaților a scăzut, între 2013 și 2015; s-au pierdut aproximativ 19.000 de locuri de muncă. Aproximativ 36% dintre companiile de impact au profitabilitatea cuprinsă între zero și 5%, un nivel mult prea mic pentru a susține grade de îndatorare de peste 70%“. Cei de la CITR avertizează că, dacă trendul de contracție se menține, întreaga economie poate fi afectată, prin contagiune. Și totul se întâmplă într-o Românie care nu-i capabilă să producă suficienți antreprenori noi, care să compenseze dezechilibrul. Studiul mai relevă că, de trei ani încoace, asistăm la un paradox: deși țara noastră are una dintre cele mai mari rate de creștere din Europa, domeniul insolvenței rămâne foarte activ și tumultuos. Numai în 2016, restanțele totale ale celor 314 companii analizate și intrate în insolvență au fost de 2,4 miliarde euro (adică 1,5% din PIB). „Anual, peste 1.000 de firme importante din România își pierd din relevanță, deoarece devin mai mici, activele lor scăzând sub un milion de euro. În acest ritm, la finele anului viitor vom avea doar 15.000 de jucători relevanți, adică mai puțin de unu la mia de locuitori“, spune oficialul CITR Rudolf Vizental.