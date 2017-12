Locuinţă de serviciu amenajată de Primăria Adamclisi pentru un profesor american

Primăria Adamclisi derulează, în această perioadă, un proiect investiţional care vizează amenajarea unui spaţiu de locuit aflat în proprietatea Consiliului Local. Primarul Emilian Burcea a declarat, ieri, că locuinţa va servi ca apartament de serviciu pentru un profesor american care va preda limba engleză la Şcoala generală din Adamclisi, începînd din acest an. „Vrem să amenajăm spaţiul de locuit la standarde europene, pentru ca profesorul să se simtă ca acasă în locuinţa pe care i-o punem la dispoziţie. Salariul cadrului didactic va fi plătit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, iar noi avem responsabilitatea să ne ocupăm de cazarea lui. Am ales să îl cazăm în apartamentul de serviciu pe care Consiliul îl are în patrimoniu, pentru a scuti eventualele cheltuieli pentru chirie, în cazul în care ar fi fost necesară cazarea lui la o gazdă în localitate”, a declarat Emilian Burcea. „Este pentru prima dată cînd un profesor străin va preda la noi în şcoală”, a mai declarat edilul.

Tot în această perioadă, Consiliul Local amenajează în localitatea Adamclisi un cabinet stomatologic modern. „Locuitorii comunei Adamclisi nu mai beneficiau de anul trecut de serviciile unui cabinet stomatologic. Fostul medic de specialitate a plecat pe nepusă masă şi a luat cu el utilajele şi accesoriile medicale care erau la cabinet. Nu ştiu ce a făcut fosta administraţie şi cum au fost achiziţionate acele ustensile medicale, dar nu era niciun proces-verbal de predare-primire pentru ele”, a declarat Burcea. El a adăugat că a purtat deja discuţii cu reprezentanţii conducerii Facultăţii de Stomatologie din Constanţa pentru utilarea noului cabinet din Adamclisi. „Am înţeles că reprezentanţii facultăţii au facilitat achiziţionarea de utilaje specifice branşei pentru cabinetele stomatologice şi avem promisiuni că se vor implica şi pentru utilarea cabinetului nostru. Am început demersurile pentru realizarea reabilitării cabinetului conform standardelor europene”, a conchis primarul.