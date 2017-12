Locuinţă ocupată abuziv de o familie de romi

ŞAPTE ANI DE COŞMAR Locatarii unui imobil pe de strada Daciei, din Constanţa, au anunţat autorităţile după ce, spun ei, mai multe persoane au ocupat abuziv o locuinţă ce aparţine Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa. Scandalul a început sâmbăta trecută, după ce mai multe persoane de etnie romă au spart uşa unei camere din imobil şi s-au instalat în casă. Oamenii spun că de aproape jumătate de an reuşiseră să evacueze o altă familie de romi, care a locuit abuziv în aceeaşi cameră. „Timp de şapte ani, o familie de romi a stat aici abuziv şi au fost ani de coşmar. Nu au plătit curent, nu au plătit apă, nu au plătit nimic. În cameră cred că stăteau 20 de persoane. RAEDPP a reuşit după ani de chin să îi dea afară, iar apoi ne-au spus să nu mai permitem accesul la nimeni până ce nu vor închiria spaţiul la o altă familie. Pentru a preveni incidentele neplăcute am pus lanţ şi lacăt la poartă”, a declarat una dintre locatare. În aceeaşi curte locuieşte şi Metin Cerchez, preşedintele Uniunii Turco-Musulmane din Constanţa. Acesta a precizat că vroia să se extindă şi are în acest sens o cerere la RAEDPP pentru camera respectivă. Pentru că finalizarea actelor era aproape şi pentru a evita o nouă ocupare abuzivă a camerei, Cerchez a schimbat uşa de acces în locuinţă cu una metalică şi a montat geamuri termopan.

UŞĂ SPARTĂ CU BAROSUL Măsurile de siguranţă s-au dovedit a fi zadarnice. „Sâmbătă m-au sunat vecinii că se aude scandal în curte, iar acasă era doar bunica mea. În momentul în care am ajuns şi eu şi Metin, peste 20 de indivizi deja se instalaseră în camera care era liberă. Au spart uşa de la intrare cu un baros şi, în mai puţin de 15 minute, îşi aduseseră mobila, canapeaua, spălaseră geamurile şi vroiau deja să spele şi covorul, susţinând că ei o să stea acolo. Am chemat autorităţile şi, într-un final, au plecat, dar mobila a rămas în casă. Azi dimineaţă (ieri dimineaţă- n.r.) când au venit cei de la RAEDPP, în casă se afla o tânără cu un copil. Cel mai probabil a sărit gardul de la curte, pentru că altfel nu se explică cum a intrat”, a adăugat locatara. „În urma verificării efectuate am constatat că uşa de metal a imobilului a fost forţată, iar în imobil se afla baricadată Turchian Pasăre împreună cu un copil minor, aceasta refuzând să ne permită accesul în imobil. După aproximativ 30 de minute de negocieri, femeia a permis accesul doamnei director RAEDPP, care a reuşit să o convingă să părăsească locuinţa într-un mod civilizat”, a declarat Cornel Tănănău, consilier juridic al RAEDPP Constanţa. Metin Cerchez spune că va face plângere la poliţie pentru uşa distrusă pe care spune că a dat 800 de lei.