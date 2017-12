Locuinţe ANL ocupate ilegal la Mangalia

CHIRIAŞI Şapte familii din Mangalia, care se aflau pe lista de aşteptare a Primăriei pentru repartiţia unei locuinţe, au intrat, joi, în posesia unor apartamente şi garsoniere în blocurile de tip ANL de pe strada Oituz. Cheile locuinţelor au fost înmânate de primarul Cristian Radu, care a spus că cele şapte apartamente şi garsoniere au fost acordate după ce au fost eliberate de foştii chiriaşi. „În urma unor verificări efectuate anul trecut, am constatat că unii dintre cei care locuiau în blocurile ANL nu mai îndeplineau condiţiile legale de a ocupa acele locuinţe. Mai concret, erau chiriaşi doar cu numele, pentru că, în realitate, ei au subînchiriat, fapt interzis prin lege. Ba mai mult, am constatat că unii dintre chiriaşi aveau câte două-trei proprietăţi. Drept urmare, am dispus ca aceştia să elibereze locuinţele: patru garsoniere, două apartamente cu două camere şi un apartament cu trei camere. Toate acestea au fost repartizate altor cetăţeni, care aşteptau de aproape zece ani repartiţia unei locuinţe”, a spus Cristian Radu. Noii chiriaşi sunt familii compuse din două, trei şi chiar patru persoane. „Titularii contractelor de închiriere au vârste până în 35 de ani şi îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege pentru a primi locuinţele. Aceştia vor plăti chirie la Primărie, conform reglementărilor din legea ANL. De asemenea, în perioada următoare vor fi repartizate şi locuinţe sociale celor care îndeplinesc condiţiile legale în acest sens. Locuinţele se află în zonele Dobrogea II şi M.I. Dobrogeanu”, a adăugat Radu.

LOCUINŢE NOI În altă ordine de idei, edilul Cristian Radu a afirmat că administraţia locală caută diverse soluţii pentru mărirea fondului locativ al Mangaliei. El a spus că, în prezent, la Primărie sunt înregistrate mai bine de 1.000 de cereri pentru acordarea de apartamente şi garsoniere. „70% dintre locuitorii care vin la audienţe solicită acordarea de locuinţe. Situaţia de la Mangalia este destul de gravă, în condiţiile în care la Primărie sunt înregistrate mii de astfel de cereri”, a spus primarul. Edilul Mangaliei a declarat că una dintre soluţiile ideale pentru rezolvarea crizei spaţiilor de locuit este construirea de blocuri de tip ANL. În acest sens, Primăria a transmis către Agenţia Naţională pentru Locuinţe o suprafaţă de teren de aproape 9.000 de metri pătraţi, din domeniul privat al municipiului, în vederea construirii de locuinţe pentru tineri. Terenul este transmis cu titlu gratuit, iar pe acesta Agenţia va ridica 84 de apartamente. Pentru ca proiectul să devină realitate, primarul Mangaliei spune că Guvernul trebuie să aloce fondurile necesare demarării proiectului. „Am depus la Guvern documentele necesare privind construirea de blocuri de tip ANL şi sper ca în acest an să înceapă construcţia acestor locuinţe”, a spus Cristian Radu.