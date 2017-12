„Locuinţe ieftine pentru tineri“ şi la Medgidia

Programul lansat la iniţiativa primarului Radu Mazăre, de către Primăria Municipiului Constanţa, „Locuinţe ieftine pentru tineri”, este preluat de numeroşi primari social democraţi, dar şi de primari de alte culori politice. Primul care a dorit să dezvolte acest program a fost social democratul Claudiu Tusac, primarul din Mangalia, care a făcut demersuri pentru demararea construirii unor astfel de locuinţe. Ieri, un alt primar din judeţ, cel al Medgidiei, liberalul Marian Iordache, a primit toată documentaţia necesară de la primarul Radu Mazăre pentru demararea unui astfel de program. Într-o oconferinţă de presă susţinută de cei doi primari, Radu Mazăre a declarat că autorităţile locale nu trebuie să ţină cont de culoarea politică şi că scopul primarilor este să aibă grijă de comunităţile care i-au ales. „În campania electorală pentru alegerile locale am avut ocazia să mă întîlnesc cu actualul primar Marian Iordache, căruia i-am promis că îi voi împărtăşi cîteva din proiectele care s-au dovedit a fi viabile pentru oraşul Constanţa, pentru a le aplica şi la Medgidia. Împreună cu viceprimarul Decebal Făgădău şi directorii din Primăria Constanţa s-a lucrat la documentaţia tehnică pentru un ansamblu de locuinţe ieftine pentru tineri din Medgidia, pe acelaşi sistem ca la Constanţa. Îi vom înmîna toată documentaţia necesară, planşele şi chiar hotărîrile de consiliu pe care trebuie să le adopte. Ansamblul de locuinţe de la Medgidia va avea patru blocuri, cu 196 de unităţi locative. Sfatul meu pentru primarul Medgidiei este să demareze construcţia pentru jumătate dintre locuinţe, avînd în vedere că are 600 de cereri şi nu este bine să înceapă construcţia pentru o treime din solicitări, pentru că nu ştie care este puterea de cumpărare a celor care le-au solicitat“, a declarat Mazăre. El a mai afirmat că. dacă primarul de la Medgidia doreşte, îi poate spune şi modul de lucru în ceea ce priveşte proiectul asfaltărilor. La rîndul său, Iordache a declarat că ideea dezvoltării proiectului privind locuinţele ieftine a plecat în luna decembrie 2008, de la cei patru consilieri PSD din Consiliul Local Medgidia. „Am împărtăşit ideea pentru că Medgidia are nevoie de locuinţe şi nu trebuie să reinventăm ceva ce există şi funcţionează. În campania electorală am recunoscut că unele lucruri de la Primăria Constanţa aş dori să le aplic şi la Medgidia. Era vorba despre modul de încasare a taxelor şi impozitelor, de execuţia bugetară în general şi de acest tip de abordare a problemei locative cu care se confruntă tinerii. Primăria Constanţa este un exemplu în România pentru modul în care a abordat această problemă. Vreau să mulţumesc specialiştilor din Primăria Constanţa, care, într-un termen foarte scurt, au reuşit să finalizeze toată documentaţia necesară, care va trece cu uşurinţă prin Consiliul Local“, a afirmat Marian Iordache. El a mai spus că este vorba despre un ansamblu de patru blocuri, parter plus şase etaje, într-o zonă aproape centrală, lîngă Spitalul Municipal. Primarul oraşului Medgidia a mai declarat că sufletul acestui proiect la Medgidia a fost ex-deputatul social-democrat Lucian Băluţ.