Locuinţe ilegale demolate la Lumina

Două familii de ţigani din localitatea Lumina au rămas, de vineri, fără casă după ce le-au fost demolate locuinţele. Asta dacă barăcile în care stăteau puteau fi numite locuinţe. Plânsete, urlete şi reclamaţii în toate direcţiile am auzit vineri, când am ajuns în Lumina, din partea celor două familii care nu mai au acum un acoperiş deasupra capului. Nu au spus, însă, cum au ajuns să le fie demolate casele. Asta am aflat de la primarul Dumitru Chiru. În primul rând, cele două familii au migrat către Lumina din alte două localităţi constănţene - Ovidiu şi Medgidia (lucru pe care ţiganii l-au negat cu seninătate). În al doilea rând, de când au ajuns în Lumina s-a înmulţit numărul furturilor din locuinţe: în ultimele două luni, peste 20 de case au fost prădate. Şi mai tragic este faptul că, pentru a nu fi traşi la răspundere, adulţii îşi învăţau copiii să facă acest lucru şi, astfel, toată lumea scăpa basma curată. După ce au fost prinşi şi traşi la răspundere, părinţilor li s-a atras atenţia că vor plăti într-un fel sau altul. Mai mult, locuinţele în care stăteau erau construite pe terenul Primăriei Lumina fără ca ocupanţii să aibă acte nici pe loturile de pământ şi, implicit, nici pe barăcile pe care şi le-au ridicat abuziv. De nenumărate ori Primăria le-a transmis să intre într-un fel sau altul în legalitate pentru că, altfel, le vor fi demolate casele improvizate, însă acest lucru nu s-a întâmplat. „I-am somat să intre în legalitate, am trimis angajaţii de la Urbanism, iar ei ne ignoră în totalitate. Nu că ne-ar surprinde asta. Joi am primit, însă, o solicitare din partea Poliţiei Lumina, prin care ni se cerea avizul pentru demolarea caselor improvizate, şi am dat curs cererii. Dacă nu respectă legile nu avem ce să le facem, mai ales că ei nu au buletine de Lumina, ci din alte localităţi“, a explicat Chiru. Primarul spune că aceste acţiuni vor continua cu restul barăcilor construite la fel de abuziv.