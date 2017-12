Locuinţe pentru toate categoriile sociale

Primăria Mangalia are în derulare o serie de proiecte privind construcţia de locuinţe pentru toate categoriile de cetăţeni. Unul dintre proiectele pe care Consiliul Local l-a aprobat, recent, cuprinde construcţia de locuinţe sociale şi în regim de închiriere. Potrivit primarului Claudiu Tusac, proiectul locuinţelor sociale mai are nevoie doar de avizul de mediu pentru a se putea elibera autorizaţia de construcţie şi a se demara lucrările. „Ne aflăm pe ultima sută de metri cu acest proiect, lucrările urmând a fi demarate în această primăvară. Este un proiect important pe care sute de familii nevoiaşe îl aşteaptă, deoarece nu îşi permit să cumpere o locuinţă”, a spus Tusac. El a adăugat că proiectul locuinţelor sociale cuprinde construirea a trei blocuri pe o suprafaţă de teren care măsoară 4.291 de metri pătraţi. Imobilele vor fi construite pe strada MI Dobrogeanu şi vor avea un regim de înălţime compus din parter plus două etaje. Un bloc va avea 18 apartamente, pe etaj fiind situate câte cinci garsoniere şi un apartament cu două camere. Garsonierele vor măsura între 28,06 şi 31,90 de metri pătraţi. Pe de altă parte, apartamentele cu două camere vor măsura 40,21 de metri pătraţi. Conducerea administraţiei locale a dat asigurări că, în jurul blocurilor, Primăria va amenaja trotuare, alei cu gazon, rondouri cu flori şi va planta arbuşti.

Un alt proiect important pentru administraţia locală din Mangalia este cel privind construcţia locuinţelor ieftine pentru tineri, pentru care s-a emis certificat de urbanism, urmând a se realiza proiectul tehnic în vederea obţinerii avizelor şi eliberarea autorizaţiei de construcţie. Proiectul, care fost lansat în noiembrie 2008, printr-o tragere la sorţi, vizează amenajarea unui cartier compus din 11 blocuri, care se vor întinde pe o suprafaţă de 1,78 hectare de teren. Vor fi garsoniere a câte 28 de metri pătraţi fiecare şi apartamente cu două camere, care vor măsura 56 de metri pătraţi fiecare apartament. Cartierul unde vor fi construite locuinţele ieftine va dispune de 227 de locuri de parcare, trei parcuri de joacă pentru copii, spaţii verzi şi amenajări peisagistice, iluminat stradal şi iluminat ambiental, căi de acces, alei şi platforme asfaltate, spaţii comerciale şi servicii în incintă, mobilier şi dotări urbane. „Prin construcţia de locuinţe ieftine pentru tineri se doreşte inclusiv stoparea migraţiei tinerilor din Mangalia către alte localităţi, din cauza lipsei spaţiilor pentru locuit sau a preţurilor ridicate pentru achiziţionarea unui imobil. De asemenea, proiectul nostru înseamnă pentru tinerii din municipiul Mangalia o şansă pentru un nou început, pentru un viitor mai bun”, a declarat Tusac. El a precizat că proiectul de la Mangalia va benefica de ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, care va suporta cheltuielile de infrastructură. Locuinţele vor fi vândute la preţ de construcţie, iar terenul va fi pus gratuit la dispoziţia constructorilor de către Primărie.