Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a declarat că maşina de pompieri, achiziţionată în 2008 de către Primărie, prin donaţie de către o fundaţie, şi-a “făcut treaba cu vârf şi îndesat”. “A fost extrem de utilă în condiţiile în care s-a intervenit cu ea la zeci de gospodării. Au fost situaţii în care casele ar fi ars în întregime dacă am fi apelat la alte maşini de pompieri din alte localităţi. Maşina de pompieri este pregătită în orice moment de intervenţii, chiar şi în alte locatităţi, dacă este cazul”, a spus primarul Gheorghe Chirciu. Autoutilitara a fost primită de administraţia locală în urma unei colaborări între filiala constănţeană a clubului Rotary - Cetatea Tomis şi aceeaşi organizaţie din Elveţia. „Clubul Rotary din Elveţia a ales această comunitate, iar noi, ca ambasadă, am sprijinit transportul vehiculului în România. Este foarte bine că astfel de organizaţii precum Rotary au colaborări cu România, colaborări care datează de peste 20 de ani şi sunt foarte active, ceea ce dă un plus de stabilitate relaţiilor dintre cele două ţări“, a declarat consilierul Ambasadei Elveţiei în România, Samuel Geissbuhler, în 2008. “Ne bucurăm că am reuşit să aducem ca donaţie o maşină de pompieri. Bucuria de pe chipurile locuitorilor ne-a încântat foarte mult, ceea ce ne-a umplut sufletele, iar această acţiune este doar începutul pentru clubul rotarian constănţean“, a afirmat, în momentul donaţiei, preşedintele Rotary - Cetatea Tomis Constanţa, Mihaela Belcin. Printre cei mai bucuroşi de reuşita acestei colaborări a fost primarul comunei, Gheorghe Chirciu, care a tras, de-a lungul timpului, mai multe semnale de alarmă asupra necesităţii unei astfel de autoutilitare în comună. „Este binevenită această maşină de pompieri, pentru că cea mai apropiată unitate de pompieri este la Cernavodă, iar până ajunge aici pentru a stinge un incendiu durează cel puţin o oră şi jumătate şi nu se mai poate salva nimic. În urmă cu o lună a luat foc o locuinţă, iar până a ajuns autoutilitara de la Cernavodă, casa a ars în întregime“, a declarat primarul Gheorghe Chirciu. Autoutilitara are o capacitate de 2.400 de litri, este prevăzută cu toate tipurile de furtune şi tot ce este necesar pentru a putea interveni în cazuri de urgenţă.