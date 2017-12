Locuinţele ANL, subiect de scandal

Primăria oraşului Hârşova a primit peste 200 de cereri de repartizare pentru cele 64 de de locuinţe construite în regim ANL. Aşa cum era de aşteptat, printre cei care şi-au depus dosarele sunt şi oameni nemulţumiţi. Tudor Marius Gemil, din Hârşova, a declarat că nu i se pare normal ca oameni care şi-au depus dosarele de mai bine de patru ani să nu primească repartizare. „Am auzit că au fost trimise plicuri către oameni care şi-au depus dosarele. Eu am dosar de patru ani şi nu am primit nimic. Am familie şi sunt îndreptăţit să primesc o locuinţă. Suntem mai multe familii în aceeaşi situaţie, în timp ce locuinţele sunt date către tineri care nu au familie”, a declarat Tudor Marius Gemil. Primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag, a declarat că nu se poate vorbi acum despre repartizare şi că celor care vor primi locuinţele ANL le vor fi analizate dosarele. „Evaluarea dosarului şi punctajele se fac după nişte norme deja stabilite, fără ca Primăria să poată interveni. Bineînţeles că unul dintre criterii este şi vechimea cererii. Tudor Marius Gemil a avut într-adevăr depus dosar din 2007, însă i-a fost respins în 2010 pentru că nu avea locul de muncă în Hârşova. Imediat după ce i-a fost respins dosarul, l-a redepus, dar în numele soţiei. Este un alt dosar, care are o vechime de doar un an. În ceea ce priveşte scrisorile despre care se vorbeşte, vă pot spune că ele au fost duse de Poliţia Locală celor care trebuiau să facă o serie de clarificări în dosarele pe care le-au depus. Sunt peste 200 de cereri şi doar 64 de locuinţe. Cred că este normal să fie şi oameni supăraţi”, a declarat Tudor Nădrag. El a precizat că, în această săptămână, toate dosarele depuse vor intra în analiza comisiei sociale din cadrul primăriei, pentru ca săptămâna viitoare să fie aprobată de Consiliul Local lista beneficiarilor.