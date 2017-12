Locuitori angajaţi în proiectele Primăriei

Primăria oraşului Hârşova încearcă să reducă cheltuielile pe care le are cu proiectele locale prin angajarea de forţă de muncă proprie. Primarul oraşului, Tudor Nădrag, a declarat că una din soluţiile găsite la nivelul autorităţii locale a fost angajarea de forţă de muncă din localitate. “Prin formarea echipelor de construcţii am rezolvat două probleme. În primul rând, am reuşit să dăm locuri de muncă şomerilor din oraş, iar în al doilea rând, în cadrul proiectelor pe care le avem am reuşit să reducem din cheltuieli. În ultima perioadă am întărit echipa de construcţii cu noi muncitori, forţă de muncă locală. În aceste condiţii, am demarat lucrările pentru finalizarea unui proiect al autorităţii locale. Este vorba despre transformarea centrului pentru persoanele abuzate în cabinete medicale, unde chiria este 0 lei. Aici vor putea primi asistenţă medicală gratuită persoanele defavorizate, dar şi cele abuzate”, a declarat Tudor Nădrag. El a mai spus că, în această perioadă, se lucrează, tot cu forţă de muncă proprie, la lucrările de la căminul pentru bătrâni. “Este vorba despre Centrul de Îngrijire Bătrâni, unde derulăm un proiect de reabilitare în colaborare cu Consiliul Judeţean Constanţa şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate. După finalizarea lucrărilor vor fi create 24 de locuri pentru bătrâni”, a mai spus primarul. El a mai afirmat că alte proiecte derulate de administraţia locală vor fi realizate tot cu forţă de muncă proprie. “Sperăm ca, în scurt timp, să finalizăm un alt proiect important pentru comunitate. Este vorba despre o investiţie a unei firme din Belgia, Electrawinds, care doreşte să construiască, la Hârşova, o uzină electrică de 20 de megawaţi de biomasă şi resturi vegetale. Finalizarea acestui proiect înseamnă locuri de muncă pentru hârşoveni şi, de ce nu, poate curent mai ieftin pentru autoritatea locală”, a explicat Nădrag.