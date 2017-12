Locuitori din Colegiul 9, în pelerinaj la mănăstiri

Deputatul constănţean Antonella Marinescu a organizat, vineri, pentru locuitorii din Colegiul numărul 9, pe care îl reprezintă în Camera Deputaţilor, o excursie la mănăstirile din judeţ. „Cu ocazia sfintelor sărbători de Paşte am dorit să ofer locuitorilor din colegiul meu ocazia să ajungă la cîteva din mănăstirile din judeţ, unde nu pot ajunge în fiecare zi. Am pus la dispoziţie cinci autocare care au plecat dimineaţă de la Palazu Mare, Tomis Nord, Tomis III, Tomis II şi Delfinariu, care s-au deplasat la mănăstirile Cocoşul şi Celic Dere. La această acţiune au participat 250 de locuitori din Colegiul numărul 9. Toţi au fost foarte mulţumiţi de această excursie şi mi-au solicitat chiar să repet această acţiune“, a declarat Antonella Marinescu. În toate cele cinci locaţii, cei înscrişi pentru excursie au fost prezenţi la ora stabilită, aşteptînd cu nerăbdare să ajungă la cele două mănăstiri. „Nu am fost niciodată la Mănăstirea Cocoşul, unde am auzit că este foarte frumos. Mi-aş dori să mai ajung şi la Mănăstirea Dervent, cine ştie, poate în viitorul apropiat voi reuşi“, a declarat Antoaneta Mihai, una dintre beneficiarele acestei excursii.

Tot vineri, în calitate de preşedinte al organizaţiei PSD Eforie, Ovidiu Brăiloiu a oferit pachete de Paşte pentru pensionarii din oraş. Pachetele conţin alimente precum zahăr, făină şi cozonac. „Am oferit 200 de pachete cu ocazia Paştelui pentru o parte din pensionarii din Eforie. A fost un efort, deoarece criza ne afectează şi pe noi, însă vîrstnicii s-au bucurat de aceste cadouri şi au spus că sînt binevenite”, a declarat Brăiloiu.