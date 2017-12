Locuitorii de pe Insula Giglio vor să scape de epava navei Concordia

Naufragiul navei Concordia continuă să îi bântuie pe locuitorii Insulei Giglio, cu câteva zile înainte de marcarea unui an de la producerea tragediei, oamenii abia aşteptând să scape de epava enormă care zace în faţa micului port. „Ceea ce mă urmăreşte cel mai mult sunt ochii copiilor. Plângeau, dar nu ţipau, pentru că le era prea frică”, povesteşte viceprimarul acestei insule cu 1.500 de locuitori, proprietar al unui hotel, Mario Pellegrini. În seara de 13 ianuarie 2012, când au murit 32 de persoane, el a urcat la bord pentru a salva pasageri blocaţi pe culoare. Ca zeci dintre ei, şi el a rămas blocat, după ce nava s-a aplecat pe o parte, într-un culoar ai cărui pereţi au devenit brusc podele. „A fost ca într-un film! Se auzeau ţipete. Fiecare vrea să se salveze pe sine, nu era nimeni pentru a face ordine, oamenii erau în stare de şoc”, afirmă Mario Pellegrini.

De la exterior, echipe de salvare au reuşit să coboare o scară pe care pasagerii să urce pe flancul navei, după care să avanseze pe carenă şi să se agaţe de o scară de frânghie, până la bărcile de salvare care îi aşteptau pe valurile intunecate. Dar alţii au rămas blocaţi. „Când am deschis uşile, am auzit ţipete care veneau dinspre aceste culoare transformate în adevărate puţuri. Am găsit o funie şi am putut să îi scoatem. Nivelul apei creştea, ei erau epuizaţi, uzi până la os”, îşi aminteşte acesta. „Ultimul salvat, un picol indian, părea pătruns de o frică de moarte”, a continuat viceprimarul.

Aflaţi în stare de şoc, mulţi supravieţuitori s-au dus la o biserică, unde le-au fost distribuite alimente şi îmbrăcăminte, colectate de către comunitatea de pe insulă. „Era o tabără enormă”, îşi aminteşte şi părintele Lorenzo Pasquotti, un preot care a donat unor supravieţuitori inclusiv veşmintele pe care le folosea în timpul slujbei. „O adunare multietnică în biserica mea, aceasta este amintirea cea mai puternică. Erau obosiţi şi nu înţelegeau unde se află”, spune preotul. Părintele Pasquotti a păstrat multe obiecte lăsate de naufragiaţi, jachete, pături, chiar şi bucăţele de pâine veche. El intenţionează să le adune într-un altar al bisericii, în memoria nopţii fatale. Ca mulţi dintre locuitori, şi preotul doreşte o revenire la normalitate după această tragedie.

În pofida instalării unui dispozitiv plutitor în jurul navei Costa Concordia şi a sutelor de muncitori şi experţi prezenţi pe insulă, operaţiunea nu se va încheia prea curând. În timp ce sudori suspendaţi cu ajutorul unor corzi astupă găurile din coca albă ruginită, scafandrii acţionează non-stop pentru a evita ruperea epavei în două. Operaţiunea de aducere pe linia de plutire, cea mai mare plănuită vreodată, a fost întârziată de o serie de probleme tehnice, precum forarea pe fundul marin, de granit, pentru instalarea unei platforme menite să stabilizeze coca. Ultima dată anunţată pentru aducerea pe linia de plutire este septembrie 2013, însă primarul Sergio Ortelli, care s-a plâns deja de întârzieri în cadrul acestei operaţiuni realizate de către societăţile americană Titan şi italiană Micoperi, a sugerat că aceasta ar putea fi amânată din nou.