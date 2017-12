Locuitorii din Bărăganu, la vot

Organizarea alegerilor anticipate din comuna constănţeană Bărăganu a intrat pe ultima turnantă. Duminică, cei 1.680 de locuitori cu drept de vot din satele Lanurile şi Bărăganu se vor putea prezenta la cele două secţii de votare amenajate în comună pentru a pune ştampila de vot pe candidatul pe care îl vor considera capabil să administreze comuna pentru un an. Va fi un test pentru cel care va învinge în competiţia electorală, în condiţiile în care anul viitor vor avea loc alegeri la termen. Pentru ca oamenii să-şi poată exprima votul, reprezentanţii Biroului Electoral de Circumscripţie Bărăganu şi cei ai administraţiei locale pregătesc totul conform actelor normative. Buletinele de vot au fost tipărite, transportate la Bărăganu, unde până sâmbătă au fost încuiate într-un seif şi păzite. Cu o zi înainte de vot, buletinele sunt înmânate preşedinţilor secţiilor de votare, iar un echipaj de jandarmi asigură paza secţiilor de votare. Tot sâmbătă, preşedinţii secţiilor de votare primesc şi ştampilele, care, de asemenea, sunt puse sub pază strictă. Pe buletinele de vot, locuitorii din cele două sate au de ales între cinci candidaţi. Secţiile de votare, deschise duminică dimineaţă la ora 07:00, vor fi închise la ora 21:00, când va începe numărarea voturilor. Apoi buletinele de vot vor fi transportate sub atenta supraveghere a jandarmilor la Judecătoria Mangalia, unde va fi validat rezultatul alegerilor.