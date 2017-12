Locuitorii din Ciocîrlia, în audienţe la senatorul Moga

Senatorul de Constanţa social democrat Nicolae Moga şi-a continuat, ieri, programul de vizite în judeţ la bordul Moga-mobilului. Însoţit de echipa sa compusă din reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Casei de Asigurări de Sănătate, Inspectoratului Şcolar Judeţean, Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi reprezentantul unei firme producătoare de dispozitive medicale, Elena Marin, senatorul constănţean a poposit în mijlocul locuitorilor din comuna Ciocîrlia, unde a stat de vorbă cu peste 20 de persoane care aveau diverse probleme, de la pensii prea mici şi pînă la probleme medicale. Locuitorii din Ciocîrlia au fost ascultaţi şi consiliaţi, rînd pe rînd, de Moga şi echipa sa, care, în cele mai multe cazuri, au găsit rezolvarea problemelor. Printre cazurile întîlnite de senator la Ciocîrlia s-a numărat şi cel al unui băieţel în vîrstă de 10 ani, I. Anastasie, care suferă de hipoacuzie şi de o malformaţie cardiacă, boli pe care le are încă de la naştere. Impresionat de acest caz, senatorul Moga a declarat că îl va ajuta pe băiat să efectueze un consult pentru malformaţia cardiacă, dar şi pentru asigurarea unui aparat auditiv. Bunica lui I. Anastasie, Teodora Anastasie, a spus că nepotul ei merge la şcoală chiar dacă întîmpină probleme din cauza afecţiunilor medicale pe care le are. “Părinţii nepotului medu sînt săraci şi, din această cauză, nu i-au putut asigura aparatul auditiv de care atîta nevoie”, a mai spus femeia. Un alt caz pe care senatorul Nicolae Moga l-a întîlnit în localitatea Ciocîrlia este al unui bărbat în vîrstă de 42 de ani, Gheorghe Cîmpeanu, căruia i s-a amputat un picior. Pentru că bărbatul nu a fost asigurat social, reprezentanţii instituţiilor deconcentrate, prezenţi la Ciocîrlia, au promis că îi vor întocmi certificatul de handicap, pentru a putea primi din partea firmei producătoare de dispozitive medicale o proteză pentru picior, plus un cărucior cu rotile.