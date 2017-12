Locuitorii din Lazu, în zi de sărbătoare

Primăria Agigea organizează astăzi, începând cu ora 11.00, cea de-a şasea ediţie a Zilei localităţii Lazu. Evenimentul va avea loc în sala de sport din Lazu. În fiecare an sărbătoarea satului are loc la 40 de zile după Paşte, în ziua în care creştin-ortodocşii prăznuiesc Înălţarea Domnului. Localnicii celebrează în aceeaşi zi şi hramul bisericii din localitate. Administraţia locală a pregătit, ca în fiecare an, mai multe surprize pentru locuitorii din Lazu. Formaţia de femei din Bulgaria, denumită „Izvor din Dubovic“, prezentă la patru din cele cinci ediţii, va participa şi în acest an la serbarea localităţii cu un spectacol care va încânta privirile localnicilor.